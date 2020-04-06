Дочка скандального украинского политика Михаила Добкина Алла показала свой домашний лук

Девушка опубликовала свежее фото на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Алла была одета в короткие шортики и обтягивающую темную майку, которая обтянула ее прелести. Алла сделала селфи, в результате чего засветила свою татуировку на внутренней стороне руки. Известно, что у Аллы очень много тату по всему телу. Добкина смотрела в кадр своими большими голубыми глазами, что добавило фотографии еще большей пикантности.

«А у меня для вас будет завтра сюрприз», - заинтриговала Добкина своих подписчиков.

За полдня фото Аллы собрало более тысячи лайков. Поклонники хвалят Аллу за внешний вид и ждут от нее новостей.

«Ты прекрасна!», «Ура», «Ждем», «Аллочка, Спасибо Вам! И сами не унываете и нам не даете», «Очень красивая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алла Добкина поделилась фотографией с отдыха. В январе она с семьей была на Мальдивах. Она активно публиковала фотографии в купальниках, а также совместные снимки с сыном. Спустя два месяца Алла решила вспомнить приятные моменты с отдыха. На кадрах дочь политика позировала в бикини на пляже и с сыном за обедом. Образ красотка завершила соломенной шляпкой.

Напомним, что дерзкая дочь Добкина сняла штаны и посветила содранными коленками: "Ну, ничего себе".

Как сообщала Politeka, дочь Добкина похвасталась "хищной" обновкой: "Голливуд отдыхает".

Также Politeka писала, Алла Добкина сверкнула лишним во время прогулки: «Ну ничего себе!».