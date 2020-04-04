Дочь известного украинского политика Алла Добкина в ожидании окончания карантина решила времени зря не терять и пополнить свой гардероб

Девушка известна своей страстью к модным и красивым вещам, которые умело сочетает, демонстрируя безупречный вкус, передает Politeka.

Имея идеальную фигуру, над которой Алла постоянно работает в спортзале, она может быть неотразимой в любой вещи. Однако в это раз Добкина показала поклонникам нечто необычное.

На своей странице в Instagram красотка опубликовала несколько снимков, продемонстрировав обновку, – куртку-косуху из материала, имитирующего кожу крокодила. В подписи к фото она подчеркнула, что это – изделие отечественного бренда. Цена такой красоты – три тысячи гривен.

К куртке Алла подобрала черную футболку, светло-серые джинсы-скинни и большие солнцезащитные очки. Она позирует на природе, а также за рулем авто Мерседес Гелендваген.

В свою очередь пользователи заценили не только внешний вид девушки, но и отвесили комплиментов автомобилю, в котором позирует Алла.

«Куртка очень стильная!», «Гелик рулит!», «Очень красивая куртка 😍❤️», «Бомба», «Голливуд отдыхает😂», «А место гелика уазик ?)», «Хороший уазик, прям как хозяйка», – пишут в комментариях.

Не так давно Добкина поделилась видео со своим сыном Марком, который играет на пианино.

«Юный музыкант. Дедушка, нам такой нужен на 2 годика», - подписала она публикацию. Отметим, что Михаил Добкин не сдержался и ответил на обращение дочери, предложив ей сначала купить гитару. Алла ответила, что можно и гитару.

Напомним, бесстыжая дочь Добкина раздвинула ноги на камеру и удивила признанием.

А еще Politeka сообщала, что дочь Добкина засветила все свои достоинства в прозрачной сетке.

Также Politeka писала, что дочь Добкина раздвинула ноги и показала главную гордость.