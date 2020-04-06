Надя Дорофеева засветила идеальную фигуру во время бешенных танцев дома

Популярная украинская певица не унывает на карантине и продолжает радовать своих поклонников яркими фото и видео. Как сообщает Politeka, на этот раз звезда решила продемонстрировать свой танцевальный талант в новом ролике на своей странице в Инстаграм.

На опубликованных кадрах Дорофеева покоряет зрителей соблазнительными и одновременно забавными движениями. Привлекает к себе внимание и ее наряд. Надя танцует в стильном спортивном костюме с короткими шортиками и укороченной кофтой, которая во время танцев задирается еще сильнее вверх и демонстрирует другой спортивный топ под ней.

Неудивительно, что поклонники знаменитости не смогли сдержать своих восторгов от увиденного.

«Такая красивая», «Ты как всегда крутая и очень красивая», «Кайфую от твоих движений», «Красотка мамина», «Богиня», «Как всегда прелестна», «Афигеть у тебя такая пластика», «Какая зайка», «Твои танцы я готова смотреть вечно», «Не описать словами как мы тебя обожаем», «Кому-то пора уже взрослеть и аудитория по серьезнее будет», «Балдею не столько от танца, сколько от того, что надо определённые движения делать в нужный момент. И ведь это всё запомнить надо», - пишут люди.

Напомним, Дантес показал интимные игры и заставил Дорофееву краснеть.

Как сообщала Politeka, Дорофеева после общения с Брежневой взбудоражила неземным образом.

Также Politeka писала, что Дорофеева с мешком мусора в руках прогулялась по улице в экстра-мини: "Сходит с ума на карантине".