Популярная певица Надежда Дорофеева поделилась с поклонниками секретами модного мейка

Свежее фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Как известно, на выходных Дорофеева провела батл по макияжу с Верой Брежневой. Девушки вышли в прямой эфир в Инстаграм, каждая из них делала макияж.

После эфира Надя опубликовала селфи с макияжем, который сделала она. На веки она нанесла оранжевые тени, а под глазом поставила маленькие черные точки.

«Ну что ж, рабочая неделя началась. Вчера мы с Верой Брежневой красились в прямом эфире. А ещё завтра выйдет новый выпуск DODO VLOG , ооооочень классный. Всех целую и обязательно будьте здоровы», - написала Надя.

За четыре часа пост Дорофеевой собрал больше 128 тысяч лайков. Поклонники в восторге от нового образа певицы.

«Офигенная», «Какая красивая», «Аааааа красотка. А ещё завтра новый влог, как же я жду», «Ты самая лучшая», «Губки ангела красивые мне нравятся», «Надя мы так рады, что во время карантина ты и в прямых эфирах, и влоги выпускаешь. Как по мне это лучший карантин», «Губки, шо надо», «Милашка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева приняла участие в стильной фотосессии со своим коллегой по группе Позитивом. Надя предстала в изящном бирюзовом наряде, а Позитив был в костюме.

Напомним, что Дорофеева показала, чем занимается с Дантесом на полу: "С утра... хорошая тренировка!".

Как сообщала Politeka, Дантес напялил платье и каблуки, ошарашив видом перед Дорофеевой, кадры: "Сумасшедшие".

Также Politeka писала, что Дорофеева с мешком мусора в руках прогулялась по улице в экстра-мини: "Сходит с ума на карантине".