Украинский певец и шоумен Владимир Дантес показал, как они с Надеждой Дорофеевой развлекаются во время карантина

Как передает Politeka, он опубликовал пикантный ролик на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

Владимир Дантес делится к уроками, как не развестись во время карантина. В анонсе нового выпуска своего шоу артист рассказал об играх сексуального характера. Он снял на камеру, как они с Надей Дорофеевой сыграли в камень-ножницы-бумагу. Он заявил на камеру: "Я победил. А теперь - раздевайся".

По словам Дантеса, карантин - это самое время, чтобы начать жирнеть. Поэтому он поделился рецептом шарлотки. Приготовив блюдо, певец угостил им свою жену, а во время еды заставил краснеть. Владимир Дантес подловил Дорофееву и снял ее в домашней одежде и с небрежной прической.

"Ну, Вов, перестань меня снимать!" - тут же попросила Надя.

Пользователей социальной сети развеселил новый ролик Владимира Дантеса. За пять часов он набрал более 47 тысяч отметок "Мне нравится". Комментаторы похвалили семейную пару за позитивное настроение:

"Ну ОНА же такая красивая❤️🔥 чего отказываться от камеры???"; "Спасибо за отличное настроение! Смотря ваши видео просто невозможно не улыбаться и не радоваться!😊"; "Блин, какие же вы классные🔥😍 одно удовольствие наблюдать за вами, смешнючие такиие)) спасибо, что поднимаете настроение, в такое не очень веселое время 👍😉😊❤️".

Ранее Дорофеева и Дантес пошалили в спальне и сняли это на видео. Вся съемка прошла в мягких пастельных тонах. Сначала на видео появляется Дорофеева в голубом платье, которое подчеркивает каждый изгиб ее идеальной фигуры.

При этом Дантес разодетый в черный классический костюм, который ему к лицу, сидит на стуле и все снимает. Певица подходит к Дантесу и танцует перед ним жаркий танец.

Напомним, что игривая Дорофеева посветила упругими прелестями в смелом декольте.

Politeka сообщала, что Дорофеева похвасталась прической в нежном образе.

Также Politeka писала, что Дорофеева задрала платье, сверкнув прелестями перед Позитивом.