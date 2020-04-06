Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач превратился в маленького ребенка ради шуточного видео

36-летний украинский артист весело проводит время даже на карантине. Как сообщает Politeka, Ткач поделился новым забавным видео на своей странице в Инстаграм.

По словам самого юмориста, на создание ролика его вдохновил голливудский актер Уилл Смит. На видео Ткач использует маску, которая делает его похожим на маленького ребенка. Обработка также делает «детским» и голос актера. Все видео Ткач бессвязно лопочет, подражая манерам маленьких детей.

«Главное не только услышать, но и понять)) Спасибо Уиллу Смиту за вдохновление», - подписал кадры Ткач.

Судя по комментариям, юмор артиста оценили многие. Среди них оказался и коллега Ткача по «Квартал» Евгений Кошевой.

«Это мощь я со вчерашнего дня ржу», - написал он.

Другие комментаторы не остались в стороне.

«Юрчик, ты не ты, когда голодный», «Похож на боса молокососа», «Шел 20 день карантина», «Походу он возмущаться на тему карантина. Ткач супер!!!!», «Ткач в детстве учится говорить», «Да ладно, с видео сразу видно на кого похожа Доча», «Такой маленький, а уже лысый», «Ты что Парубий?????? Не понял», - пишут люди.

Напомним, подросшая дочь Ткача с "Квартала 95" поразила сходством со звездным отцом.

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