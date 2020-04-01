36-летний украинский комик Юрий Ткач, звезда "Квартал 95", обескуражил публику неожиданным гримом, сфотографировавшись со своей семьей

Как передает Politeka.net, юморист поделился необычным фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в образе панды. Ткач разрисовал лицо в белую и черную краску с характерными пятнами вокруг глаз, как и у упомянутого животного из семейства медвежьих. Юрий изобразил удивление на лице.

По обе стороны от комика находятся его супруга Виктория и дочь Лиза. Первая просто мило улыбается, тогда как девочка старается подражать отцу и гримасничает на камеру.

"Сьогодні під час прямого ефіру вихватив від своїх і перетворився на панду ))) А чим ви займаєтесь під час карантину? )))", - подписал кадр телеактер.

Поклонники по достоинству оценили это забавное семейное фото, поставив более 80 000 "лайков".

"Ти супер, і сім'я у тебе клас😍"

"Яка красива пандочка💓"

"Новая Кун-фу Панда?😂"

"Прикольно вийшло😊"

"Дочка вся в тата😂❤️"



"Ого чого Ви 😂"



"Яка мила пандочка🐼🐼🐼"

"Красень. У вас чудова сім'я"

Отметим, карьера Ткача началась с участия в команде КВН «Сборная Днепропетровска», которая стала бронзовым призером Высшей украинской лиги 2009 года и серебряным призёром Высшей лиги КВН 2013 года.

В том же году студия «Квартал 95» пригласила Ткача в съемки ситкома «Страна У». В 2017 году принимал участие в 4 сезоне телепроекта «Танцы со звёздами».

В 2018 году стал судьей в 4 сезоне Лиги смеха. А в 2019 году стал членом жюри шоу «Рассмеши комика. Дети» и актёром в шоу «Вечерний квартал» вместо Владимира Зеленского.

Ранее мы сообщали, Ткач умилил сеть фото с дочерью, с которой вышел на прогулку. Он держал девочку на руках и с грустью смотрел в камеру.

"Только батя поймет, пожалеет и пригреет... )))", - подписан снимок.

Напомним, что Кошевой и Ткач из «Квартала 95» выпятили свою гордость на глазах у Могилевской