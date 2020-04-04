Украинский комик и звезда "Квартал 95" Юрий Ткач поделился новым снимком с дочерью
Как передает Politeka.net, фото он опубликовал на своей страничке в Instagram
Юрий Ткач часто делится подробностями новых карьерных высот и решений, показывает фото с мероприятий, путешествий, а также семью — жену Викторию и дочь Лизу.
Крошка Лизи, как ее называют родители, очень яркая и веселая девочка. Поклонники уверены, что ее ждет большое будущее. Вполне возможно, что она пойдет по стопам отца.
На это раз комик с дочерью позировали в зеркале. В кадр также попала и жена Ткача - Виктория.
Поклонники звезды отметили, что подросшая Лиза уже имеет с ним нешуточное сходство и засыпали отца комментариями, восхищаясь ей.
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"Ещё та банда. Крошке Лизи привет", "Юрчик, дочь никто не перепутает?", "Какие мы злые, прям как папа", "Такая уже харизматичная, куколка", "Милашки", - писали подписчики звезды "Квартала".
Ранее мы сообщали, что юморист поделился необычным фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в образе панды. Ткач разрисовал лицо в белую и черную краску с характерными пятнами вокруг глаз, как и у упомянутого животного из семейства медвежьих.
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