Российский композитор Игорь Николаев, у которого подозревали заражение опасным вирусом, уже находится дома

Об этом пишет Politeka.net.

Обнадеживающую публикацию звезда опубликовала в своем личном Instagram.

В частности, Игорь Николаев обнародовал в своем микроблоге совместное фото с маленькой дочерью и поблагодарил фанатов за поддержку.

"Всего месяц назад... гуляем с Вероничкой после концерта по Кремлю... ну, ничего, ещё погуляем!.. Не вешаем нос! Верим в лучшее!) И, кстати, я уже дома! Спасибо всем, кто волновался и переживал! Будьте здоровы!", - подписал бывший возлюбленный Наташи Королевой снимков в Instagram.

Поклонники порадовались за Игоря Николаева и пожелали ему крепкого здоровья после выписки из больницы под Москвой.

"Выздоравливайте светлый наш человек!", "Счастья и Здоровья вам и Вашей Семье", "Конечно верим Игорь Юрьевич. Без веры нам никуда. Все будет хорошо с Божьей помощью", "Обязательно, погуляете! По другому и быть не может!", "Здоровья вам", "Дай бог маэстро!", "Как в песне: "А знаешь, все ещё будет! Верим и надеемся!", "Не болейте!", - написали они в комментариях под публикацией.

Ранее в СМИ попала информация о том, что Игорь Николаев был госпитализирован в больницу с подозрением на коварный вирус.

"У музыканта диагностирована очаговая пневмония. Окончательные результаты анализа он пока не получил, они будут готовы в течение двух дней. Врачи оценивают состояние Николаева как средней степени тяжести", - говорилось в сообщении.

Но 30 марта Игорь Николаев в своем Instagram сообщил, что у него не подтвердился роковой диагноз после двух сделанных тестов.

Через время композитор опубликовал видео из своей палаты. Видеоролик бывший возлюбленный Наташи Королевой снимал под стихотворение, в котором призывал всех любить мир и людей, а также прощать друг друга.

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