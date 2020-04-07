Российский композитор Игорь Николаев, у которого подозревали заражение опасным вирусом, уже находится дома
Об этом пишет Politeka.net.
Обнадеживающую публикацию звезда опубликовала в своем личном Instagram.
В частности, Игорь Николаев обнародовал в своем микроблоге совместное фото с маленькой дочерью и поблагодарил фанатов за поддержку.
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"Всего месяц назад... гуляем с Вероничкой после концерта по Кремлю... ну, ничего, ещё погуляем!.. Не вешаем нос! Верим в лучшее!) И, кстати, я уже дома! Спасибо всем, кто волновался и переживал! Будьте здоровы!", - подписал бывший возлюбленный Наташи Королевой снимков в Instagram.
Поклонники порадовались за Игоря Николаева и пожелали ему крепкого здоровья после выписки из больницы под Москвой.
"Выздоравливайте светлый наш человек!", "Счастья и Здоровья вам и Вашей Семье", "Конечно верим Игорь Юрьевич. Без веры нам никуда. Все будет хорошо с Божьей помощью", "Обязательно, погуляете! По другому и быть не может!", "Здоровья вам", "Дай бог маэстро!", "Как в песне: "А знаешь, все ещё будет! Верим и надеемся!", "Не болейте!", - написали они в комментариях под публикацией.
Ранее в СМИ попала информация о том, что Игорь Николаев был госпитализирован в больницу с подозрением на коварный вирус.
"У музыканта диагностирована очаговая пневмония. Окончательные результаты анализа он пока не получил, они будут готовы в течение двух дней. Врачи оценивают состояние Николаева как средней степени тяжести", - говорилось в сообщении.
Но 30 марта Игорь Николаев в своем Instagram сообщил, что у него не подтвердился роковой диагноз после двух сделанных тестов.
Через время композитор опубликовал видео из своей палаты. Видеоролик бывший возлюбленный Наташи Королевой снимал под стихотворение, в котором призывал всех любить мир и людей, а также прощать друг друга.
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