Известная певица Светлана Лобода устроила дома задушевные беседы с близкой подругой и коллегой Нателлой Крапивиной, раскрыв тайны личной жизни

В этот раз знаменитая артистка появилась в домашнем образе перед объективом, чтобы записать прямой эфир на своей странице в социальной сети Инстаграм с близкой подругой Нателлой, которая много лет занимала пост гендиректора, сотрудничая со звездой, сообщает Politeka.

Так, Светлана опубликовала ролик, на котором в коротеньком топе с черными лосинами и бордовым халатом мило поболтала с Нателлой в домашней одежде. Звезды решили рассказать о своих буднях на карантине, увлечениях, о своей работе и даже приоткрыли завесу тайны, касательно отношений.

Стоит отметить, что особо любопытные поклонники Светланы даже приписывали ей в свое время с Нателлой роман, однако спустя время пошел слух, что Лобода состоит в отношениях с Тиллем Линдеманном. Во время записи артистка как раз рассказала, что видится с тайным возлюбленным во время карантина даже через закрытые границы - в страну все еще можно ехать на машине.

В подписи к новой публикации Светлана написала:

«Прямой эфир с Нателлой. О личном , сериале Колл-центр, каморке Папы Карло , о турах , новом сингле , автобиографическом фильме «9 песен» и выходе концерта SuperStarShow на платформе Окко, а также о помощи людям в Украине и России».

Отметим, поклонники не были равнодушны, поскольку артистка не только рассказала о своих тайных отношениях, но еще и дала неоднозначный намек - в начал эфира артистка сплясала под громкую песню группы Rammstein, солитстом которой и является Тилль Линдеманн.

До этого звезда решила показать, как проводит все домашнее время дома, как пытается разнообразить свои будни и как веселятся вместе с ней ее дети - Тильда и Ева. В разделе Стори на фото она показала, как устроила милую прогулку с детками. А на своей основной странице Светлана показала, как веселится в ванной сама, напевая собственные песни.

«Дома можно все !!!😂🤘😘 петь, танцевать ,креативить , писать песни, записывать вам ролики и поднимать друг другу настроение. Принимайте участие в челлендже от канала @muztv #МойиПой вместе с нами, будьте здоровы и берегите своих близких!», – написала Светлана под новым постом.

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