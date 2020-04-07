Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала, как выглядит ее фигура после многочисленных тренировок и похудения

После введения карантина артистка решила остаться дома дома с детками и соблюдать вместе с с ними режим изоляции. Несмотря на это, певица каждый день проводит тренировки, занимается на беговой дорожке и даже тренируется с тренером в прямом эфире в Инстаграм, информирует Рoliteka.net.

По этому поводу звезда выложила на своей странице необычное коротенькое видео, на котором засветила стройную фигуру в одном ярко-розовом белье, совсем не скрывающем ее фигуру. Причем не удержалась Слава от привычной саркастичной манеры подуштить над поклонниками - в один из моментов видеозаписи она поворачивается к объективу камеру, показывая свои... усы.

При помощи этого фильтра артистка решила весело подшутить над поклонниками, которые тут же оценили ролик и принялись массово засыпать пост комментариеями.

«Усики- пропуск в трусики 🤪Спокойной ночи 😴😘🤣», - коротко подписала видео звезда.

А вот что ответили пользователи сети:

«Фраза с намеком походу... 🙄 берегитесь мужчины , трусики смертельно опасны , особенно для тех у кого усики 😁😂 Так по мне лучше пусть будет борода и она скажет "да" 😁🤣», «Видно, что салоны красоты закрыты😂😂😂 Но даже с усиками - королева💜💜💜», «😂😂 блин», «Карантин...», «Мне бы такую ж....👏».

До этого звезда удивила ярким фото с тренировки, которую провела вместе с тренером, точнее, под его чутким присмотром. Звезда засняла себя позирующей перед объективом в яркой майке на тонких бретелях и в черных лосинах.

«После тренировки обязательно нужно сделать красивое фото 🤣 @roman_smidyuk иначе все было зря 🤣🤣🤣🤣🤣», - написала Каминская под новым постом.

Вот что ответили пользователи:

«Восхищаюсь Вами!! И Вы очень красивы без макияжа и сценического грима !!! ☀️ 🌷», «Королева👌🏼», «Какой красивый тренер», «Слава-вы красотка 💜😉», «Красавица, стала еще горячее😘❤️», «Krasotka❤️❤️❤️», «Слава вы очень красивая и ваши дети Лаура очень классная».

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