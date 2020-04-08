Звезды любят экспериментировать со своей внешностью. И если сменить цвет волос им не всегда хватает смелости, то примерять на себя образ при помощи парика не откажется никто

Politeka.net вспоминала, какие образы примеряли на себя самые популярные звезды. Иногда в этих образах их просто не узнать.

Украинская певица Настя Каменских во время судейства в шоу «Х-фактор» примеряла на себя разные образы. Звезда примеряла на себя короткие светлые волосы, появлялась в кресле тренера с яркими красными волосами, а также пыталась стать длинноволосой блондинкой.

Надя Дорофеева из «Время и стекло» тоже любит эксперименты. В своих клипах и многочисленных фотосессиях она часто меняет прически и цвет волос.

Суперблондинка Ольга Полякова больше любит менять кокошники, но с цветом волос при помощи париков она тоже несколько раз экспериментировала. Ольга появлялась с розовыми волосами и темным цветом.

Даже консервативная Тина Кароль несколько раз позволила себе эпатажные образы с париками. Тина появлялась на публике с красными прядями. А для кино она однажды примеряла короткие черные волосы.

Телеведущая Леся Никитюк экспериментировала с париками во время участия в шоу «Танцы со звездами». Выглядела Леся просто прекрасно.

Напомним, что Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ: "Жалко ребят".

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