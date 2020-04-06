Українські зірки Потап і Настя Каменських показали, в яких умовах виконавці готуються до шоу

Як повідомляє Politeka, знаменитості опублікували відео на своїх сторінках в Instagram. Каменських зазначила у соцмережі, що в роликах відображена підготовка до випуску, який з'явився на екранах 5 квітня. Щоб подивитися відео - проскрольте вниз.

"Вчора був неймовірний ефір @goloskrainy_official! Кожен виступ - це наполеглива праця, сила характеру, харизма і талант. Про те, як ми з нашою неймовірною командою і @realpotap готувалися до ефіру, які поради давали хлопцям - все це ви можете побачити у моєму новому влозі!", - зазначила співачка.

За її словами, Олексій Потапенко, як досвідчений продюсер і автор, дає багато цінних порад. При цьому підготовка до кожного ефіру - це велика праця для всієї команди. У свою чергу, Потап заявив, що вони з Настею відмінна команда, у якої все здорово виходить.

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Мы с Настей @kamenskux , отлично дополняем друг друга ,как тренера , она супер артистка ,с невероятным опытом и энергией мотивировать и «включать» наши дарования, настоящая душа и эмоциональный фонтан нашей команды,тонко чувствующий музыку и каждого участника наставник,а я продюсер , у которого огромный опыт в музыке и спорте,в конкурсах и работе с исполнителями,вместе мы были супер дуэтом ,а стали супер парой и тренерами! Каждый участник - эта наша зона ответственности,это судьба,это душа, это карьера,это человек,это голос и мы со всей серьезностью подходим к работе с каждыми талантом ,который оказался в наших руках! Наша задача - научить,раскрыть , передать опыт,подсказать,обнять и поддержать , но самое главное заложить основы артиста и исполнителя в каждого! Даже в тех ,кто подходит к нам за советом из других команд,а таких очень много. Когда мы встречаем наших «выпускников» на сценах ,студиях , концертах для нас это самая главная похвала, они продолжают своё дело, они не опустили руки ,сквозь тернии к звёздам! Жаль ,что у меня в начале карьеры не было таких тренеров,которые бы стали друзьями и коллегами на всю жизнь! Сейчас , как никогда я ценю в людях добро и человечность, поэтому хочу сказать огромное спасибо Насте и всем Нашим -Горжусь Вами!

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"Ми з Настею @kamenskux, чудово доповнюємо один одного, як тренери, вона супер артистка, з неймовірним досвідом і енергією мотивувати і «вмикати» наші дарування, справжня душа і емоційний фонтан нашої команди, тонко відчуває музику і кожного учасника наставник, а я продюсер, у якого величезний досвід в музиці та спорті,в конкурсах і роботі з виконавцями,разом ми були супер дуетом, а стали супер парою і тренерами!", - зауважив Потап.

Користувачі соціальної мережі підтримали ідею: 

"Настя молодець видно,що душу вкладає в учасників"; "Дуже круто!!! Так шкода хлопців, які засмучуватися. Я уявляю, як вам на душі важко"; "Дуже крутий влог, спасибі😍".

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Вчера был невероятный эфир @goloskrainy_official ! ⠀ Каждое выступление - это упорный труд, сила характера, харизма и талант. И каждый, кто был в нашей команде, обладает всеми этими качествами! Какие же вы @lil._.roo , @kbmolle , @tonya.sova , @olesialey @yerlan_baybazarov , @shilia92 , @yulia_singer , @perepelitsmaksim , @step.ura все крутые. ⠀ О том, как мы с нашей невероятной командой и @realpotap готовились к эфиру, какие советы давали ребятам - все это вы можете увидеть в моем новом влоге! Каждый участник нашей команды в Нокаутах сумел победить свои страхи, совладать с эмоциями и выйти из зоны комфорта! Горжусь каждым! ✨ К сожалению, правила проекта требуют прощания с кем-то, но я считаю, что самое главное вы уже получили, а это - коллосальный опыт и нашу поддежку! Сила нашей команды в том, что я передаю свой опыт работы как на украинском рынке, так и в Латинской Америке, США, Канады и других странах. А Алексей, в свою очередь, как опытный продюсер, который создал огромное количество успешных проектов и суперхитмейкер, дает безумно ценные наставления😉 Переходите по ссылке в шапке профиля и смотрите новый #NKblog, чтобы увидеть наше закулисье #TheVoice ⠀ Уже жду вас там! 😊

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В самому відео можна побачити, як зірки тренують своїх підопічних. Вони вчать учасників, як правильно рухатися, як загравати з глядачами. Крім того, показані кадри з гримерки тренерів. Так Потап розвалився на дивані, а поруч по-домашньому стоїть тарілка з огірочками. 

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