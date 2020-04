View this post on Instagram

Мы с Настей @kamenskux , отлично дополняем друг друга ,как тренера , она супер артистка ,с невероятным опытом и энергией мотивировать и «включать» наши дарования, настоящая душа и эмоциональный фонтан нашей команды,тонко чувствующий музыку и каждого участника наставник,а я продюсер , у которого огромный опыт в музыке и спорте,в конкурсах и работе с исполнителями,вместе мы были супер дуэтом ,а стали супер парой и тренерами! Каждый участник - эта наша зона ответственности,это судьба,это душа, это карьера,это человек,это голос и мы со всей серьезностью подходим к работе с каждыми талантом ,который оказался в наших руках! Наша задача - научить,раскрыть , передать опыт,подсказать,обнять и поддержать , но самое главное заложить основы артиста и исполнителя в каждого! Даже в тех ,кто подходит к нам за советом из других команд,а таких очень много. Когда мы встречаем наших «выпускников» на сценах ,студиях , концертах для нас это самая главная похвала, они продолжают своё дело, они не опустили руки ,сквозь тернии к звёздам! Жаль ,что у меня в начале карьеры не было таких тренеров,которые бы стали друзьями и коллегами на всю жизнь! Сейчас , как никогда я ценю в людях добро и человечность, поэтому хочу сказать огромное спасибо Насте и всем Нашим -Горжусь Вами!