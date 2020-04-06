Українські зірки Потап і Настя Каменських показали, в яких умовах виконавці готуються до шоу

Як повідомляє Politeka, знаменитості опублікували відео на своїх сторінках в Instagram. Каменських зазначила у соцмережі, що в роликах відображена підготовка до випуску, який з'явився на екранах 5 квітня. Щоб подивитися відео - проскрольте вниз.

"Вчора був неймовірний ефір @goloskrainy_official! Кожен виступ - це наполеглива праця, сила характеру, харизма і талант. Про те, як ми з нашою неймовірною командою і @realpotap готувалися до ефіру, які поради давали хлопцям - все це ви можете побачити у моєму новому влозі!", - зазначила співачка.

За її словами, Олексій Потапенко, як досвідчений продюсер і автор, дає багато цінних порад. При цьому підготовка до кожного ефіру - це велика праця для всієї команди. У свою чергу, Потап заявив, що вони з Настею відмінна команда, у якої все здорово виходить.

"Ми з Настею @kamenskux, чудово доповнюємо один одного, як тренери, вона супер артистка, з неймовірним досвідом і енергією мотивувати і «вмикати» наші дарування, справжня душа і емоційний фонтан нашої команди, тонко відчуває музику і кожного учасника наставник, а я продюсер, у якого величезний досвід в музиці та спорті,в конкурсах і роботі з виконавцями,разом ми були супер дуетом, а стали супер парою і тренерами!", - зауважив Потап.

Користувачі соціальної мережі підтримали ідею:

"Настя молодець видно,що душу вкладає в учасників"; "Дуже круто!!! Так шкода хлопців, які засмучуватися. Я уявляю, як вам на душі важко"; "Дуже крутий влог, спасибі😍".

В самому відео можна побачити, як зірки тренують своїх підопічних. Вони вчать учасників, як правильно рухатися, як загравати з глядачами. Крім того, показані кадри з гримерки тренерів. Так Потап розвалився на дивані, а поруч по-домашньому стоїть тарілка з огірочками.

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