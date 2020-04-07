Надія Дорофєєва влаштувала змагання з Вірою Брежнєвою, намагаючись з'ясувати, хто з них талановитіший

Прямий ефір, в якому дівчата змагалися у своїх вміннях, Дорофєєва опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Співачки вирішили з'ясувати, хто з них краще фарбується. Обидві артистки одночасно в прямому ефірі зробили собі макіяж.

Віра вибрала яскраві зелені тіні для свого мейка, а Надя – помаранчеві. В процесі батлу зірки ділилися корисною інформацією та лайфхаками з нанесення макіяжу. Варто відзначити, що артистки показали приклад самого модного, трендового мейка, який тепер зможуть собі зробити всі їх шанувальниці.

Цікаво, що прямий ефір став своєрідною рекламою косметики. Адже Брежнєва фарбувалася косметикою свого виробництва, а Надя рекламувала Maybelline, представником якої вона є.

Прямий ефір зірок подивилися майже 600 тисяч разів. Шанувальники залишили безліч захоплених коментарів.

«Як же круто», «Мені терміново потрібна вся ваша косметика», «Я ще раз переконалася в тому, що ви з Вірою неймовірно красиві дівчата», «У цьому батлі виграла саме ТИ», «Кайфові», «Клас, це був самий крутий і в той же час смішний батл», «Ви такі милі та красиві», «Це якась діч», «Так приємно бачити, що люди спілкуються не дивлячись ні на що», - пишуть користувачі мережі.

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