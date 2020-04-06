Українська співачка Ольга Полякова влаштувала рознос Філіпу Кіркорову на камеру

Як повідомляє Politeka, запис опублікована на сторінці виконавиці Instagram.

"Агонь-бомба-ракета! 💣 З поп-королем @fkirkorov зіграли в онлайн-гру «Правда чи дія». Дивіться в запису повний ефір! 🔥", - зазначила Полякова в описі.

Варто зазначити, що незадовго до запису Філіп Кіркоров був на шоу Насті Ивлеевой. Під час прямого ефіру Ольга Полякова звернула увагу, що поп-король встиг переодягнутися.

"Я ж не можу з тобою бути в тому, в чому був з іншою жінкою. Це негарно, за етикетом так не можна, не годиться", - зазначив співак.

У відповідь Ольга Полякова жартома накинулася на російську зірку з звинуваченнями. Вона дорікнула Кіркорова в тому, що він не позбавився від одягу, в якій спілкувався з Ивлеевой: "Було б ще непогано, щоб б ти спалив той одяг, в якій ти був з іншою жінкою!".

Крім того, Полякова і Кіркоров в прямому ефірі поговорили на різні теми. Але найголовніше - пограли в провокаційну гру "Правда або дія". Так поп-король зізнався, що у нього було одночасно з п'ятьма жінками, чим немало здивував свою українську колегу.

Раніше, 1 квітня, Оля зіграла в таку ж гру з Юрієм Ткачем, артистом зі студії "Квартал 95". Він змусила співачку зробити на камеру дуже непристойну річ: написати на лобі нецензурне слово, правда, дозволив замінити одну букву "зірочкою".

В результаті Оля Полякова з великим трудом написала "Х*Ю", але виявилося, що під цим зашифровано слово "хрю", довівши Юрія Ткача до реготу.

Нагадаємо, що Оля Полякова міні-сукня виставила напоказ свою головну гордість.

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