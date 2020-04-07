Известная украинская телеведущая Леся Никитюк позаигрывала с известным певцом прямо в социальной сети Инстаграм

Артистка решила показать себя в естественном виде во время беседы со знаменитым певцом, который до этого поговорил с ней в прямом эфире. Телеведущая устроила мужчине своеобразные "допрос" на камеру, чем немало удивила поклонников, пишет Politeka.

На представленном видеоролике Леся появилась с распущенными волосами в тоненькой маечке и мило поулыбалась в объектив. При этом то и дело звезда задавала вопросы, якобы заставляя Джареда Лето отвечать на ее вопросы.

Сначала она поинтересовалась, один ли он в комнате. После спросила, сколько будет "4- 3", а затем так же шуточно спросила, если она ему нравится, может ли он сказать "один?".

Поклонники бурно восприняли флирт Леси, написав несколько сотен комментариев, отметив, что "мужик конкретно попал".

Отметим, все началось с того, что несколько дней назад Лесе удалось поговорить в прямом эфире с всемирно известным американским актером и музыкантом. После неловкой беседы сама Леся рассказала, что ей очень стыдно, ведь она плакала, пищала и не могла сдержать эмоций. Тем не менее памятная запись осталась у Никитюк и, похоже, она еще не раз ее использует для веселья поклонников.

Ранее телеведущая Леся Никитюк показала новое фото в Инстаграм. На фото Леся позирует на красных каблуках и в пиджаке. Волосы у нее были распущены в этот раз. На фото можно увидеть чью-то руку, которая держала фен в руке, который наверное нужен был для съемки фото. На фоне можно увидеть диван, зеркальную черную стену, дверь и другие предметы интерьера.

Фанаты успели поставить почти 100 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Нужно сделать конкурс Мисс ноги мира. Ты его сделаешь", "А окна мытые", "О, такие ноги, даются не каждой девушке", "Леся не забудь руки помыть 30 с", "Молодец, карантин с пользой", "Умничка", "Леся красотка", "Та ты просто богиня", "Супер-вумен".

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