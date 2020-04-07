Звезда «Квартала 95» Евгений Кошевой рассказал о том, как сильно испугался за свою дочь Варвару

7 апреля популярный российский юморист, а с недавних пор еще и художественный руководитель студии «Квартал 95» Евгений Кошевой празднует свое 37-летие. По традиции студии накануне праздника артист ответил на вопросы о своих самых запомнившихся «первых» и «последних» разах.

Так, отвечая на вопросы, Кошевой признался, когда впервые испугался за свою дочь Варвару. По словам артиста, это случилось, когда девочка уронила на себя пенал в ванной.

«Когда Варе было от силы лет пять, и она уронила на себя в ванной неприкрученный пенал со всем содержимым. Была секундная тишина, за время которой я бы точно поседел, если бы у меня были волосы. Помню, что сердце колотилось так, как никогда еще в жизни», - признался Кошевой.

Он также вспомнил последний раз, когда получил совет от нынешнего президента Украины и по совместительству своего лучшего друга Владимира Зеленского. По словам Кошевого, они периодически созваниваются и во время этих разговоров он часто просит у Зеленского совета.

«Крайний раз Вова советовал мне не нервничать так сильно из-за концертов (это еще было накануне съемок прошлого «Вечернего Квартала»). А я же переживаю за каждый концерт. Ведь раньше, много лет все было на нем, а теперь все изменилось…», - рассказал артист.

Он также вспомнил, когда в последний раз был в родном городе Луганск. По словам юмориста, это было в середине апреля 2014 года, когда война на Донбассе только начиналась. Тогда же Кошевой в последний раз видел своего отца.

Напомним, жена Кошевого из "Квартал 95" в шоковом состоянии сделала признание.

Как сообщала Politeka, Кошевой из "Квартал 95" резко обратился к Зеленскому, появилось видео.

Также Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" оконфузилась прямо на сцене, Кошевой не стерпел.