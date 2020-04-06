Евгений Кошевой рассказал о разговоре с президентом Владимиром Зеленским и о том, как тяжело ему приходится на карантине

Как передает Politeka, новый смешной ролик появился на официальной странице "Квартала 95" в Instagram. Чтобы посмотреть видео - доскрольте до конца страницы.

Во время карантина из-за китайского вируса украинцы вынуждены сидеть по домам. В первую очередь правительство закрыло школы и другие учебные заведения, поэтому дети учатся удаленно. Проблемы домашнего обучения и стала новой темой для юмористического шоу "Рот народа", которое делает лидер "Квартала 95" Евгений Кошевой.

"Жека про домашнє навчання

"Гірше, ніж вчити уроки самому, це вчити їх зі своєю дитиною вдома на карантині..."🤦‍♂️", - отметили в описании к ролику.

На видео Кошевой помогает дочке делать домашнее задание. "Что здесь непонятного в этом квадратном уравнении", - поинтересовался он. - "Вот этот X и вот этот Y - что будет?". В ответ девочка удивленно заявила, что это не алгебра, а французский язык.

"Я за последнюю неделю пять раз, Вася, выполнял домашнее задание. Это в пять раз больше, чем я выполнял домашние задания в 11 классе. Я устал от этой школы дома. Фиг с ней, с физкультурой - кинул ей мяч в комнату, сказал "Играйся" и ушел на 45 минут в учительствую (это я так балкон называю). Но ведь потом, Вася, математика. Значит, за то время, пока мой ребенок научился решать квадратные уравнения, я научился: плакать без слез, громко кричать без звука и говорить без ругани, потому что когда Варя не понимает таких простых вещей, Вася, я начинаю сомневаться, от меня она или нет. Потом я звоню своей маме, спрашиваю, как у меня было с математикой и понимаю, что от меня", - сообщил артист.

Евгений Кошевой рассказал, что дочь позорит его в школе, где артиста до сих пор помнят. По словам комика, у него возникают проблемы с квадратными уравнениями. Жека признался, что даже звонил президенту Владимиру Зеленскому для консультации. Тот ответил: "Извини, у меня дела, карантин, нужно с Ермаком разобраться, доллар растет". Ответ Кошевому не понравился и он возмутился: "Не знаешь, Вася, так и скажи!".

Юморист признался: он делает все, чтобы ребенок чувствовал себя дома не хуже, чем в школе. Например, дергает ее за косички, плюется из трубочки и подбивает прогулять урок английского.

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