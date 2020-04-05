Новый выпуск "Вечернего Квартала" с новыми шутками от Елены Кравец и Евгения Кошевого уже порадовал украинцев

4 апреля появился на "1+1" новый выпуск "Вечернего Квартала". Юмористы шутили и показали проблему, которая коснется каждой женщины мира после карантина. Об этом пишет Politeka. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Евгений Кошевой и Елена Кравец в сценке обыграли семейную пару, которая запланировала провести вечера за пределами квартиры. "Жена" выбирала одежду, аксессуары и делала макияж.

"Нет, в кино мы уже не опаздываем. Я уже сам сходил на 2 сеанса. Теперь мы опаздываем в ресторан. На моем месте Хатико уже давно развернулся бы и ушел", - пытается ускорить Кравец Кошевой.

Но ничего у него не вышло, ведь ей нужно было нарисовать брови, которые она только выщипала.

Также, в популярной сценке "Сербское телевидение" Кошевой пригласил певицу Злату Огневич.

Сцену "Квартала" зажгла своим выходом популярная группа "Mozgi" с песней "Девченка".

Съемки нового "Квартала" проходили в пустом зале Дворца "Украина". На телеверсии проекта показали реакции зрителей, которые были в зале в прошлых сезонах известного шоу.

Напомним, Кравец из "Квартал 95" поразила внешностью и поведением в изоляции

А еще Politeka писала, что драма в семье Кравец из "Квартал 95"

Также Politeka сообщала, что дочь Кравец из "Квартал 95" пустилась во все тяжкие с подружкой на карантине



