Ксения Кошевая, супруга украинского комика Евгения Кошевого, рассказала неожиданные подробности о жизни со звездным мужем

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм девушка решила представить нежное фото с супругом, под которым написала целое обращение к нему. Дело в том, что Евгений празднует свой день рождения, по этому поводу Ксения решила раскрыть подробности личной жизни со звездой Квартала 95, пишет Politeka.net.

Так, сегодня артист празднует свой день рождения – звезде исполняется 37 лет. По случаю праздника своего мужа, Ксения Кошевая опубликовала на странице в Инстаграм чувственный кадр, на котором стоит за его спиной и серьезно смотрит в объектив.

«Лет 14 тому назад!!!Ого😳Сама в шоке🙈😂😂😂Без твоей инициативы Евгения Кошевого не обошлось)))Если бы ты небыл настойчив и в то же время так робок...Сейчас наверное я не смогла бы называть себя мамой двоих дочек и женой. Хотя я долго привыкала к этому статусу🙄.

И на фамилию Кошевая не сразу откликалась🙄))Ко всему привыкаешь, особенно к хорошему))Когда ты привык рассчитывать только на себя,а судьба предложили тебе лучшее!!!И как здорово чувствовать себя ЗА МУЖЕМ!!!

Признаюсь честно это очень комфортно)) !!!Понимать, что ты больше не одна. Чувствовать поддержку всегда и во всем!!!Ты мой друг, советник. Когда мы понимаем друг друга с полу слова или взгляда, ты мое звуковое наполнение, помощник, собеседник, собутыльник наконец😂😂😂Люблю тебя очень сильно❣️❣️❣️Спасибо, что ты есть❣️С Днём рождения❤️😘😘😘

До этого девушка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в пиджаке-платье в мелкую черно-белую клеточку. Изюминкой восхитительного наряда стало то, что Ксения "забыла" надеть нижнее белье, засветив умопомрачительную картину в глубоком декольте.

Слегка растрепанные волосы, которые будто бы развеваются на ветру, а также идеальный макияж естественных тонов прекрасно дополнили дерзкий и одновременно волнующий образ красотки.

Ксения не осталась в стороне от актуальной темы с коронавирусом. По словам девушки, самоизоляцию нужно использовать с умом и на благо себе.

"#карантин Не повод опускать руки, наоборот есть время все переоценить, взвесить, прислушаться. Это хорошая перезагрузка.) Побыть рядом с близкими. Построить планы на дальнейшее будущее! А я верю, что оно точно будет светлым😉", - написала в соцсети жена Кошевого.

Напомним, Кошевой выдал всю правду об окружении Зеленского: "Мне не нравятся".

Также Politeka писала, что 12-летняя дочь Кошевого из Квартала 95 поразила повзрослевшим видом.