Знаменитая артиска Ани Лорак показала на домашнем снимке, как проводит свободное время

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина решила показать домашний кадр в обычной одежде и без макияжа. Каролина показала себя в обычной черной майке с принтом на груди, пишет Рoliteka.net.

Как известно, звезда крайне редко публикует домашние фото и не раскрывает детали о личной жизни. Тем не менее, иногда она нарушает запрет и приоткрывает завесу тайны. Певица появилась в домашнем виде на кухне, сверкнув при этом "новым" лицом.

Под постом артистки некоторые поклонники заметили, что ее губы снова изменились и хотя многим нравится такое кукольное лицо, часть пользователей Инстаграм не сильно радушны:

«☀️ Доброго, хорошего дня! С праздником! 🙏🏻», - пишет Лорак.

Вот что отвечают пользователи:

«И вам сладенькая вы наша», «Самая красивая🤤 И вам также✌️❤️», «Ты лучшая мама обожаю тебя пример всем мамам», «Лицо лучше спрятать», «Куколка шикарная красавица ❤️😍🔥», «Слишком кукольная, что со щеками?», «Живого места после уколов не осталось», «Какая невероятная❤️😍😍😍», «Господи эти щёчки😍😍ааааааа, я не могу, хочу обнять и не отпускать😭❤️».

Также Ани Лорак днем ранее поделилась яркими кадрами с фотосессии. Новые фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм. На снимках Лорак в роскошном коротком платье с большими волонами на плечах стоит на фоне стены. Певица надела ботфорты, которые идеально подходят к экстремальному мини. Образ звезда дополнила шляпкой. Артистка кокетливо прикрыла лицо руками.

«Мы и только Мы формируем свои мысли, которые превращаются в поступки. Какие мысли, такие и поступки. Управляйте своим разумом сами! Это Ваша жизнь!», - написала Лорак под постом.

За три часа пост артистки собрал более 45 тысяч лайков. Поддержали артистку лайком Игорь Николаев и Анна Семенович.

«Умница, красавица, необыкновенно талантлива! Я всегда восхищаюсь вами! Обожаю вас!», «Нереально красивая», «Вы невероятная! Ваши слова очень в нужное время», «Прекрасна. Здоровья вам», «И как всегда очень нужные слова в самый подходящий момент», «Ох какая женщина», «Бомбезные фото», - пишут пользователи сети.

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