Регина Тодоренко показала трогательное семейное фото с малышом Майклом, которому не так давно исполнился годик

Как известно, Регина стала мамой чуть более года тому назад и уже активно рассказывает о приобретенном опыте, раздает советы и постоянно читает развивающую литературу. В этот раз звезда решила рассказать, как на самом деле проходили ее роды и что надо сделать, чтобы они проходили безопасно, пишет Рoliteka.net.

Так, в этот раз Регина решила рассказать, как прошли ее роды и почему это было приятно. Чтобы привлечь внимание к своему посту, звезда опубликовала милое фото с Майклом, которому уже год и 3 месяца.

«Оргазмические роды 🤰, схватки без боли и мучений, родить легко - не слышали ???? Мне мало кто верит , когда я рассказываю о естественности и безболезненности этого Священного и самого важного процесса в жизни человека - РОЖДЕНИЕ!

У каждого свой опыт , и он мог быть не самым приятным, а у кого-то из вас остались жуткие воспоминания о том, что должно, на самом деле, быть прекрасным ! Возможно кто-то после такого адского испытания вообще больше не хочет рожать.

Но, девочки, все может быть иначе!

И сегодня я познакомлю вас с СУПЕР-ПРОФИ , со своей акушеркой , благодаря которой случилось чудо. Я расскажу о своих мягких родах, и как этот процесс влияет на наше настоящее», - написала Тодоренко, заинтриговав поклонниц.

До этого певица позировала в весьма неудачном образе – высоких шортах серого цвета, полностью скрывших ее фигуру, и малиновом топе который сделал талию певицы квадратной.

Сама она поняла, что образ неудачный, но тем не менее решила выставить ролик и сострить в подписи под роликом:

«#пятницасрегиной Срочно на youtube !!! СРОЧНООООО!!!! «Квадратная Регина, зачем ногу задираешь, тьфу, толстуха»», - саркастично отметила певица.

Вот что ответили пользователи:

«🔥🔥🔥 как же повезло...,Вы супер! Владу привет!)», «Все сходят с ума на карантине😁», «К чему это??», «Ты 😂😂😂😂😂😂 сделала мой день 😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹огоньььь», «Губка боб квадратные штаны, не задирай ноги🤣 Такая потешная», «А такие зажигательные певицы, не бояться ли Короновируса?», «О карантине забыла?», «Задолбала! Прям певица, епи мать!».

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачного замечания

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