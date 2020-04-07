Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева удивила забавным видео, сделанным во время съемок для ее блога

В этот раз на своей странице звезда решила представить серию кадров, отснятых в рамках ее специального "ДоДо-блога". Во время записи также можно заметить, как звезда переодевается, шутит с Дантесом и показывает будни на карантине, пишет Politeka.

Так, в этот раз Надя переоделась на камеру, повеселилась с супругом и показала, как может шить сама, хотя Дантес и перебивал ее и подталкивал за локоть.

«Друзья , выпуск DODO VLOG уже на канале 🦾 Разбираем свои шкафы и готовимся к выходу после карантина 🙏‼️ ссылка в описании профиля и сториз 🤪 и не забывайте подписываться и сильно лайкать , мне это оочень приятно 👅», - написала под новым роликом в социальной сети Инстаграм.

Вот что ответили пользователи:

«14 минут и 54 секунды счастья и улыбки🙌🏻❤️», «Very nice 👏👏👏😍», «лучшая😍❤️», «Уже смотрю)😘», «Я так рада, что там Вова был🔥🔥🔥», «Вова, доставай камеру))) сколько бы одежды у девушек не было, мы всегда будем говорить "мне нечего надеть"😂», «-Вов, идём разбирать гардероб! Не,ну это мы оставим, и это тоже мы оставим, и это, ой,ну и это тоже. ИТОГ: все осталось в гардеробе 😂🙌 ДевАчки - мы такие ))».

Также на фан-странице в социальной сети Инстаграм певицы были опубликованы яркие снимки, сделанные в рамках специальной акции "Фешнт-трешн", к которой массово присоединяются все знаменитости.

Так, чтобы не сойти с ума во время длительного сидения дома на карантине, каждый находит себе занятие по душе. Кто-то смотрит фильмы, кто-то играет в настольные игры, кто-то устраивает онлайн-тренировки или целые вечеринки с поклонниками или друзьями - каждый "по-своему сходит с ума на карантине", как уже не раз отмечали пользователи Инстаграм.

В сети также в последнее время набирает популярность челлендж - выбрасывать мусор при полном "параде" - с макияжем, укладкой волос и в стильной одежде.

«Певица Надя Дорофеева также не осталась в стороне нашего флешмоба # фешнтрешн и свою «СТОМЕТРОВКУ» к корзине прошагала в эффектном золотом образе. Получилось круто - вдохновляйтесь, надевайте свое нарядные одежды и присоединяйтесь!», - сказано на фан-аккаунте.

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