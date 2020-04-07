Ведущий не теряет времени даром

Владимир Остапчук рассказал о том, чем занимается на карантине

В эти дни украинский ведущий, вокруг развода которого недавно разгорелся скандал, вынужден, как и все, сидеть дома из-за карантина. Остапчук признался, что это дало ему возможность наконец посвятить время хобби, которое раньше приходилось откладывать.

«Наконец-то у меня достаточно времени серьезно сесть за изучение французского. Конечно, с репетиром заниматься всегда лучше и быстрее, но и в смартфоне есть достаточно приложений, если вы решили «добить» English, например», - написал ведущий в своем Инстаграм.

Он назвал свои любимые приложения для изучения языков и посоветовал своим поклонников заниматься изучением языков «в кайф».

«И не советую программки типа «10 слов каждый день». А то придёте в клуб с девочкой знакомиться и начнётся: an umbrella, a car, a cocktail, a bed. Хотя это тоже звучит как планы на вечер», - добавил Остапчук.

Вместе с этим постом он поделился своей фотографией, на которой он идет по улице в стильном костюме в коричневых тонах. На снимке ведущий небрежно засунул одну руку в карман, а второй надевает солнцезащитные очки.

Поклонники тут же принялись комментировать пост Остапчука.

«Ты шо на улице без маски?», «Улётный прикид, Остапчук», «Просто прекрасный», - пишут люди.

Напомним, любовница Остапчука в смелой позе показала, чем пленила известного красавца.

Как сообщала Politeka, Остапчук вляпался в новый скандал, заговорив о второй половинке.

Также Politeka писала, что Остапчук показал свою новую любовь и осрамился, фото говорит само за себя.