Популярный телеведущий Владимир Остапчук, который недавно пережил громкий развод с женой, активно обсуждаемый в СМИ, показал свою новую девушку

Фото он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимке он стоит в обнимку с другой участницей проекта «Танці з зірками», актрисой Викторией Булитко.

«Не могу больше скрывать свою Любовь. Вот она - владелица «руки» и новая девушка Остапчука. Сразу скажу, что свои чувства мы бережно охраняли от чужих глаз. Спасибо за поддержку и то, что не осуждаете», - написал Остапчук под постом.

За четыре часа пост телеведущего собрал более 29 тысяч лайков. В комментариях активно обсуждают новость.

«Я чуть инфаркт не получила», «Вова что с улыбкой тебе плохо», «Хорошая попытка, Вова», «А она знает, что у вас любовь?», «Ну капец», «Пока есть возможность, живите весело!», "Ах ты предатель!", «Брехня», - пишут люди.

Но многие пользователи сети сразу поняли, что Остапчук пытается разыграть своих поклонников в День смеха – 1 апреля.

«Это же шутка? 1апрельская?», «Вы красивая пара, но скорее всего это шутка», «Шутка что надо», «Я уже почти поверил. Не, а если честно, то шутка удалась», «Слабовато...но пойдет», «Тролина», - пишут пользователи сети.

Отметим, что актриса пока не отреагировала на шутку Остапчука.

Напомним, что партнерша по "Танцям з зірками" жестко разнесла Остапчука: "Прости, Володя, но...".

Как сообщала Politeka, скандальный Остапчук неожиданно изменил имидж и удивил новым снимком: «Ля какой».

Также Politeka писала, что Владимир Остапчук рассмешил украинцев фото в маске: "Рулон бумаги и...".