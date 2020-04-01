Популярный телеведущий Владимир Остапчук, который недавно пережил громкий развод с женой, активно обсуждаемый в СМИ, показал свою новую девушку
Фото он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимке он стоит в обнимку с другой участницей проекта «Танці з зірками», актрисой Викторией Булитко.
«Не могу больше скрывать свою Любовь. Вот она - владелица «руки» и новая девушка Остапчука. Сразу скажу, что свои чувства мы бережно охраняли от чужих глаз. Спасибо за поддержку и то, что не осуждаете», - написал Остапчук под постом.
За четыре часа пост телеведущего собрал более 29 тысяч лайков. В комментариях активно обсуждают новость.
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«Я чуть инфаркт не получила», «Вова что с улыбкой тебе плохо», «Хорошая попытка, Вова», «А она знает, что у вас любовь?», «Ну капец», «Пока есть возможность, живите весело!», "Ах ты предатель!", «Брехня», - пишут люди.
Но многие пользователи сети сразу поняли, что Остапчук пытается разыграть своих поклонников в День смеха – 1 апреля.
«Это же шутка? 1апрельская?», «Вы красивая пара, но скорее всего это шутка», «Шутка что надо», «Я уже почти поверил. Не, а если честно, то шутка удалась», «Слабовато...но пойдет», «Тролина», - пишут пользователи сети.
Отметим, что актриса пока не отреагировала на шутку Остапчука.
Напомним, что партнерша по "Танцям з зірками" жестко разнесла Остапчука: "Прости, Володя, но...".
Как сообщала Politeka, скандальный Остапчук неожиданно изменил имидж и удивил новым снимком: «Ля какой».
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