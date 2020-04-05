Выяснилось, кто занял сердце 35-летнего актера, ведущего "Евровидения" и финалиста шоу "Танці з зірками" Владимира Остапчука после тяжелого развода

Новой избранницей Остапчука стала 33-летняя нотариус по имени Кристина. Девушка активно делится откровенными фото в своем микроблоге в Инстаграм. Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок, на котором предстала в весьма соблазнительном образе.

На ней легкое платье цвета сирени, выгодно подчеркнувшее пышный бюст и "осиную" талию. Кристина позирует сидя, задрав немного подол и сверкнув прелестными ножками. Идеальная укладка и макияж с акцентом на глаза дополнили образ страстной красотки. Девушка дотронулась одной рукой к волосам и пристально смотрела в объектив, наклонив голову немного вниз.

Кристина решилась поделиться одним из самых страшных моментов в жизни, который, собственно, стал переломным. Эту историю, судя по комментариям, не знали до этого даже ее друзья.

В 18 лет Кристина попала в жуткую автокатастрофу, в результате которой полтора месяца была прикована к постели.

"Мое осознание того, что жить надо сегодня, укрепилось во мне в 18 лет!!! ⠀

В один из осенних дней, 12 Октября, я будучи студенткой первого курса, стояла на остановке, ждала свою маршрутку, встретив знакомого, села в его машину, который предложил довезти до подруги, попала с ним в автокатастрофу... ⠀

Итог - сотрясение, ушибы и компрессионный перелом 9,10 грудного позвонка. Полтора месяца привязана к кровати, лежащая на доске, без подушек и без улыбки на лице, я обводила каждый день чёрным в календаре... Но, самое главное, да, я стала на ноги, и не важно, что это оставило последствия, но, я уж точно учла урок!", - поделилась любовница Остапчука, отметив, что "жить нужно сегодня".

Пост девушки бурно обсуждают в комментариях:

"Боже, столько лет тебя знала и не слышала никогда об этой истории!(( Ты Борец! А у нас, у борцов, все всегда будет хорошо!!!❤️"

"Ох и история. Ты настоящая молодец! А танцевать может даже ещё лучше стала?😏"

"Боже🤦🏻‍♀️это ужасный урок🤦🏻‍♀️"

"Смело, спасибо за откровенность 👍"

"Очень цепляющая история🥺"

Ранее мы сообщали, Остапчук развелся с женой Еленой Войченко осенью 2019 года. Расставание произошло с обоюдным поливанием грязью. Экс-жена обвиняла Владимира в изменах и в том, что он не помогает ей с детьми.

Напомним, бывшая жена Остапчука устала молчать и высказалась о его новой любовнице.

Как сообщала Politeka, скандальный Остапчук выдал грязную правду о мужчинах, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Остапчук унизил украинцев и опозорился заявлением о Евровидении.