Известная украинская телеведущая Леся Никитюк устроила пикантную фотосессию в двух дерзких образах

Артистка решила показать два противоположных друг другу образа, в которых можно пойти в магазин во время карантина. Как известно, звезда уже несколько недель соблюдает режим самоизоляции и сидит дома вместе с близкими, пишет Politeka.

Так, в этот раз Леся решила показать, как желает пойти за хлебом в необычных нарядах с масками на лице. Однако Никитюк не смогла выбрать, в каком из двух образов можно отправиться "в люди" и обратилась за помощью в социальной сети Инстаграм.

На первом кадре в коллаже ведущая позировала в коротеньком розовом платье, едва прикрывающем ее зону декольте. Причем на ее лице красуется маска в тон, такого же кислотно-розового оттенка.

Второй наряд же напоминает образ «ниндзя» - Леся предстала во всем черном: водолазке, резиновых перчатках и темных очках. А вместо маски артистка надела балаклаву черного цвета.

"В чому краще вийти за хлібом??? 1/2?" – написала Никитюк.

Поклонники тут же засыпали пост комментариями: «1, все забудут про вирус )», «За хлібом краще не виходити🤦‍♂️😎», «1))) бо як показує практика, можна і бившого зустріти😂», «В пакете для мусора на голове, чтоб наверняка защититься до груди)», «Думаю в розовом будет холодно».

До этого артистка решила показать себя в естественном виде во время беседы со знаменитым певцом, который до этого поговорил с ней в прямом эфире. Телеведущая устроила мужчине своеобразные "допрос" на камеру, чем немало удивила поклонников.

На представленном видеоролике Леся появилась с распущенными волосами в тоненькой маечке и мило поулыбалась в объектив. При этом то и дело звезда задавала вопросы, якобы заставляя Джареда Лето отвечать на ее вопросы.

Сначала она поинтересовалась, один ли он в комнате. После спросила, сколько будет "4- 3", а затем так же шуточно спросила, если она ему нравится, может ли он сказать "один?".

Поклонники бурно восприняли флирт Леси, написав несколько сотен комментариев, отметив, что "мужик конкретно попал".

Отметим, все началось с того, что несколько дней назад Лесе удалось поговорить в прямом эфире с всемирно известным американским актером и музыкантом. После неловкой беседы сама Леся рассказала, что ей очень стыдно, ведь она плакала, пищала и не могла сдержать эмоций. Тем не менее памятная запись осталась у Никитюк и, похоже, она еще не раз ее использует для веселья поклонников.

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