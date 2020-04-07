Алла Добкина, дочка скандального украинского политика Михаила Добкина, показала себя крупным планом

Модель опубликовала снимок, на котором позирует с косметикой на лице, передает Politeka.net. Красотка предстала крупным планом, дав возможность рассмотреть свой макияж.

Так, можно увидеть на веке тонкую красную стрелку, а также пышные ресницы. Выделялись на лице и идеальные брови дочери политика.

Пухлые губы, казалось, были совсем без макияжа. На лице также заметен тон и хайлайтер, сделавший кожу сияющей.

Алла распустила длинные волнистые волосы, и приподняла их руками.

На звезде - черная футболка и блестящий крестик. В общем, образ получился очень стильным.

"Как же хочется съемку и красную стрелку 😫🖤🖤🖤 @valeriya_rysina @iriska_korobochka @maxym_ryndin Съемки планировать на июнь?😅😂", - подписала фото Добкина.

За два часа пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Прелесть какая 😻Волосы шикарные❤️💥", "Божество! Ангел с.тобой! Мой идеал🙏❤️👍💋😘", "планируй на день рождения-не промахнешься", "Красотка 😎🔥", "Какой взгляд 💥какие красивые невероятные глаза🔥💥😘😻😍", "Красота.... Это страшная сила🎆", "Глаза 👀 голубая красивая 😍", "Очень красивое фото😊", "ну какая красивая блин❤️ ну канЄшна планировать))) уже можно начинать😂❤️🙏", - написали пользователи сети.

Напомним, Алла Добкина поделилась архивным снимком с отдыха. В кадре дочь политика позировала в бикини на пляже. Образ красотки завершала соломенная шляпка.

Модель похвасталась стройными ножками, тонкой талией и пышной грудью. Также можно разглядеть идеальный загар.

"Мне сегодня приснился океан❤️😢", - написала Алла, дав понять, что скучает по Мальдивам.

Напомним, что расфуфыренная Алла Добкина взбудоражила украинцев признанием: "Поцелуи только в кровати".

Как сообщала Politeka, бесстыжая дочь Добкина раздвинула ноги на камеру и удивила признанием: "Очень кайфую от этого".

Также Politeka писала, что Алла Добкина засветила все свои достоинства в прозрачной сетке: «вот это объемы».