Оля Полякова устала сидеть дома на карантине и решила показать, чем занимается на улице

Популярная украинская певица, как и все остальные украинцы, сейчас вынуждена сидеть дома из-за карантина. Однако, судя по всему, ей это надоело, и Оля решила выбраться на свежий воздух.

Как сообщает Politeka, на своей странице в Инстаграм певица опубликовала видео, на котором она тренируется на улице с няней своих детей по имени Людмила. На кадрах женщины выполняют упражнения для пресса и рук.

Под конец тренировки певица заметно устала и запыхалась. Однако, она явно осталась довольна результатом. Стоит отметить, что на видео Олю можно увидеть совсем без макияжа и в простом спортивном костюме.

Поклонники принялись благодарить артистку за идею тренировки.

«Просто замечательная тренировка от замечательной Оли. Спасибо Вам!», «Красивые девушки! Без грима там всякого», «Полякова-Агонь!!!!!Красотка, просто», «Какая вы умничка Олечка вы красотка и умница и позитивная я вас обажаююююю», «Оля, я чуть не сдохла, когда повторяла за Вами! Вы монстр, в хорошем смысле этого слова!», «Олечка ты выглядишь намного лучше без грима и кстати моложе», - пишут люди в комментариях.

Напомним, Полякова набросилась на Киркорова в прямом эфире, скандальное видео: "Я не могу с тобой быть".

Как сообщала Politeka, Полякова и Ефросинина устроили взрослые игры на камеру, видео взорвало сеть.

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