Популярная украинская певица Оля Полякова и телеведущая Маша Ефросинина удивили игрищами на камеру
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram певицы.
«Разбавляем карантинные будни позитивом! Играем в игру «Правда или действие», - говорится в сообщении.
Уточним, что в ходе игры Ефросинина нарисовала себе монобровь, «кусты» под носом и небольшие усики. А Полякова отделалась черной помадой, которую наносила с закрытыми глазами, и на быструю руку нарисованными стрелками.
Советник Зеленского раскрыл, что будет с курсом доллара после транша МВФ: "До конца года..."
Кошевой сообщил о невосполнимой потере в Квартале 95: "Все произошло очень быстро"
Одесская инфекционка вляпалась в скандал: "вместо масок и ИВЛ по огромной цене скупили..."
Дерзкая Женька из "Сватов" избавилась от нижнего белья и задрала платье: "Слов нет"
«Боже, ужас. Безумие. Подумал, что вы уже того», ««Волосы даже из носа торчат! После карантина так у всех будет», «Это было очень смешно. Я смеялась как могла»,» Смотрели, укатывались со смеху, давайте в таком же духе», «просто супер», - пишут пользователи.
До этого мы писали, что артисты Юрий Ткач и Оля Полякова сыграли в откровенную игру и сняли это на видео.
Звезды решили ярко отметить 1 апреля, День дурака, и пограть по видеосвязи в популярную игру "Правда или действие". С каждым новым раундом ставки повышались. В какой-то момент Полякова потребовала, чтобы Юрий Ткач нанес себе пасту на голову в форме "какашки". Актер не горел желанием это делать, но ему на помощь пришла супруга, которая не без удовольствия выдавила из тюбика немаленькую спиральку.
В ответ на это Юрий Ткач заставил свою соперницу сделать на камеру очень непристойную вещь: написать на лбу нецензурное слово, правда, разрешил одну букву заменить "звездочкой". По его словам, "никто этого не делает".
Напомним, что Оля Полякова в мини-платье выставила напоказ свою главную гордость.
Как сообщала Politeka, Полякова устроила экстремальный отдых в одном купальнике, засветив грудь.
Также Politeka писала про Полякову, Фреймут и других звезд, которые сменили цвет волос и поразили видом.