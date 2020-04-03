Популярная украинская певица Оля Полякова и телеведущая Маша Ефросинина удивили игрищами на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram певицы.

«Разбавляем карантинные будни позитивом! Играем в игру «Правда или действие», - говорится в сообщении.

Уточним, что в ходе игры Ефросинина нарисовала себе монобровь, «кусты» под носом и небольшие усики. А Полякова отделалась черной помадой, которую наносила с закрытыми глазами, и на быструю руку нарисованными стрелками.

«Боже, ужас. Безумие. Подумал, что вы уже того», ««Волосы даже из носа торчат! После карантина так у всех будет», «Это было очень смешно. Я смеялась как могла»,» Смотрели, укатывались со смеху, давайте в таком же духе», «просто супер», - пишут пользователи.

До этого мы писали, что артисты Юрий Ткач и Оля Полякова сыграли в откровенную игру и сняли это на видео.

Звезды решили ярко отметить 1 апреля, День дурака, и пограть по видеосвязи в популярную игру "Правда или действие". С каждым новым раундом ставки повышались. В какой-то момент Полякова потребовала, чтобы Юрий Ткач нанес себе пасту на голову в форме "какашки". Актер не горел желанием это делать, но ему на помощь пришла супруга, которая не без удовольствия выдавила из тюбика немаленькую спиральку.

В ответ на это Юрий Ткач заставил свою соперницу сделать на камеру очень непристойную вещь: написать на лбу нецензурное слово, правда, разрешил одну букву заменить "звездочкой". По его словам, "никто этого не делает".

Напомним, что Оля Полякова в мини-платье выставила напоказ свою главную гордость.

Как сообщала Politeka, Полякова устроила экстремальный отдых в одном купальнике, засветив грудь.

Также Politeka писала про Полякову, Фреймут и других звезд, которые сменили цвет волос и поразили видом.