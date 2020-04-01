Знаменитая украинская суперблондинка Оля Полякова показала, как дома накачать идеальные формы и получить фигуру мечты

Эпатажная певица довольно часто радует своих фанатов необычными и пикантными нарядами, а также демонстрирует экстравагантные сценические костюмы, однако не стесняется Оля раскрывать и секреты красоты. В этот раз знаменитая артистка представила личный топ упражнений, которые помогают ей сбрасывать лишний вес, сообщает Politeka.

Так, в этот раз на своей странице в Инстаграм звезда представила видеоролик с топом упражнений, которые помогают Оле поддерживать фигуру в идеальной форме и создают ей "попу, как орех". При этом показала звезда, как занимается с ней и старшая дочь Маша, активно повторяя каждое упражнение за звездной мамой.

«Фитнес-тренировка для королев 👑 Предлагаю вам начать выполнять эти эффективные упражнения для всего тела прямо сейчас, не выходя из дома. Смотрим и присоединяемся! #ТренировкаДома», – написала под новым постом Оля.

Ранее Оля Полякова в экстремальном мини засветилась в компании комиков из «Квартал 95» Юрия Ткача и Евгения Кошевого.На снимке Полякова стоит в мини-платье, которое оголяет ее стройные ножки. Сверху Полякова накинула пиджак. Звезда дополнила образ длинными сапогами в необычный принт. Отметим, что комики тесно прижались к певице.

«Дорогие мои, сегодня стартует премьера нового сезона «Рассмеши комика» в совершенно неожиданном формате - весь выигрыш участники будут отдавать на реализацию социальных проектов по всей стране», - рассказала Полякова.

«Жека на фото получился лучше всех», «Оля, Вы лучшая и нереальная красавица!!! С удовольствием буду смотреть "Рассмеши комика" с Вами», «Ваши ножки сделают рекламу любым лаптям», «Нууу Полякова всегда красотка, с перчиком», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Оля Полякова в мини-платье выставила напоказ свою главную гордость

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