Кристина Асмус в кокетливом домашнем наряде взмолилась о помощи в связи с карантином

Популярная российская актриса уже не может сидеть дома. Как сообщает Politeka, об этом она рассказала в новом эмоциональном посте на своей странице в Инстаграм. Асмус призналась, что на карантине ей очень сложно заставить себя заниматься чем-то полезным.

«Срочно нужны советы!!!!!!! Как перестать жрать?! Как заставить себя делать что-то полезное?! Как ложиться спать раньше 5 утра?! Как научиться делать маникюр в домашних условиях?!! И как не пропустить свой др?!», - написала актриса.

Свой пост она сопроводила новым домашним фото. На нем Асмус лежит на диване в коротком серебристом атласном наряде. Девушка беспечно закинула ноги на подлокотник дивана, а одной рукой игриво прикрыла лицо.

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Ее поклонники тут же принялись комментировать новый пост. Многие из них отмечали, что актрисе не стоит беспокоится за фигуру из-за ее худобы.

«Ты прекрасна», «Кристина, вы великолепная. Вы красивая приятная девушка», «Из карантина выйдет тот, кто пролезет в дверь», «Ноги шикарные», «Я не верю, что ты жрешь», «Худющая какая», «А вам то что беспокоиться о еде.. до анорексии - 5 минут», «Ножки шире», - пишут люди.

Напомним, Кристина Асмус потеряла близкого человека, невосполнимая утрата: «Мне так больно».

Как сообщала Politeka, подросшая дочь Асмус и Харламова поразила внешностью, в сети спорят о сходстве.

Также Politeka писала, что Асмус с глубоким декольте переплюнула всех, Харламов может гордиться.