Российская актриса Кристина Асмус опубликовала фото дочери, Анастасии

Ни для кого не секрет, что в январе 2014 года Кристина Асмус родила от шоумена Гарика Харламова, пишет Politeka.net.

Шестого апреля звезда опубликовала фото дочери и показала, как сейчас та выглядит.

Девочка позировала в майке с цветочным принтом и с молочным коктейлем в руках. Первый снимок был сдела в профиль, а на втором - девочка смотрела в камеру и строила рожицу.

"Наша сладкая птичка ☺️❣️ На кого больше похожа @a_kharlamova_ ? 🌸 Я вот реально не знаю )) Все разное говорят 😋", - написала артистка.

Почти за час пост собрал окло 36 тысяч лайков и много комментариев.

"Главное, чтобы не на соседа🙈🙈🙈", "На Гарика😁", "Мне кажется, нельзя кого-то одного выделить) очень похожа на вас обоих😍", "На маму 👧🏼", "На Гарика,на вас чуть чуть..но в ней я вижу Гарика... Красавица", "Конечно на маму", "На Гарика)", "Конечно на мамочку 😍", "50на50", "На папу", "На вас больше похожа она))", "Гарик ❤️!!!!", "Больше на папу", "Красивая версия Гарика", "Ваша копия❤❤❤❤", "Кристин, на маму конечно!!!", "Папина доча😍", "На Кристину конечно", - написали пользователи сети.

Напомним, Кристина Асмус поддалась травле в сети после нового интервью.

"Диагнозов кучу мне выдали, и платье не так сидит и всевозможные комплименты в виде анорексичное чмо, страшная…», - написала Асмус в Инстаграм.

Асмус поблагодарила всех за внимание, намекнув, что никаких советах не нуждается.

Ранее сообщалось, что Кристина Асмус позировала с нюдовым макияжем и розовым акцентом на глазах. Актриса поблагодарила за рейтинги ее видео, оказалось, поднялось за счет негатива от хейтеров.

Напомним, что сумасшедшая Асмус удивила новой выходкой, схватившись за ножницы: "Харламову на...".

Как сообщала Politeka, Асмус наплевала на приличия и поразила новой пикантной выходкой, видео: Харламову будет стыдно.

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