Российская актриса Кристина Асмус дала интервью youtube-проекту, в котором откровенно рассказала о своей жизни и переживаниях

Интервью появилось на youtube-канале PEOPLETALK TV, передает Politeka. Во время передачи актриса рассказывала про съемки в скандальном фильме «Текст», отношения с мужем Гариком Харламовым и различные проекты, в которых она принимает участие.

Также актриса затронула тему предательства. Она призналась, что в прошлом году потеряла лучшую подругу.

«У меня была очень болезненная история. Я дружила с человеком 6 лет и работала с ней. Наверное это была моя ошибка и проблема – я наделила ее качествами, которыми она не хотела, чтобы я ее наделяла. Ее отношения ограничивались работой, а я стала дружить и пускать ее в личное пространство», - рассказывает Кристина.

По ее словам, она «вцепилась» в свою подругу, потому что у нее в целом мало настоящих друзей, и с родителями не очень хорошие отношения. Асмус заявила, что ищет проблему в себе.

«Мне очень жалко. Мне было больно. Последний раз мне так больно было никогда. Чтобы из-за подруги… Я не могла работать, есть, спать. Я бесконечно ревела. Я потеряла настолько родного человека. Это главная потеря прошлого года», - призналась актриса.

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