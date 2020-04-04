Российская актриса Кристина Асмус поблагодарила поклонников за фидбек после ее видео в YouTube

Об этом она рассказала на своей странице в сториз в Инстаграм, передает Politeka.net.

На опубликованных кадрых актриса с нюдовым макияжем и розовым акцентом на глазах поблагодарила за рейтинги ее видео, которое поднялось за счет негатива от хейтеров.

«Хочу сказать вам огромное спасибо за ваш фидбек относительно моего недавно вышедшего моего видео на YouTube интервью. Видео продержалось в трендах на протяжении трех суток. Я прочла все ваши комментарии, сообщения, пост, сториз. Спасибо, мне безумно приятно», – сказала Кристина на камеру.

Так, видео Асмус собрало миллион просмотров в сети.

Напомним, что перед этим Кристина Асмус поддалась травле в сети после нового интервью.

«После того, как вчера выложили моё интервью на YouTube, понеслаааась)))) И диагнозов кучу мне выдали, и платье не так сидит и всевозможные комплименты в виде анорексичное чмо, страшная…», - написала Асмус.

По словам актрисы, ей в личные сообщения стали писать телефоны психологов, к которым она может обратиться. Асмус поблагодарила всех за внимание, намекнув, что в таких советах не нуждается.

«Мое истеричное откровеннейшее интервью можно посмотреть... Велком! Именно твоего коммента там и не хватает», – заявила звезда.

Напомним, что сумасшедшая Асмус удивила новой выходкой, схватившись за ножницы: "Харламову на...".

Как сообщала Politeka, Асмус наплевала на приличия и поразила новой пикантной выходкой, видео: Харламову будет стыдно.

Также Politeka писала, что Асмус раскрыла пикантные детали отношений с Харламовым: "Купила костюмчик медсестры и...".