Актриса Светлана Ходченкова порадовала поклонников соблазнительным черно-белым фото
Популярная российская актриса, известная многим украинцам по своим ролям в фильмах «Квартала 95», любит баловать фанатов новыми оригинальными кадрами на своей странице в Инстаграм. Как сообщает Politeka, на этот раз красотка поделилась черно-белыми снимками из новой фотосессии.
На них Ходченкова позирует сидя на полу в одной белой рубашке. Судя по всему, внизу у актрисы ничего нет. Сама рубашка расстегнута и приспущена с плеч, а под ней проглядываются черные лямки лифчика или майки. Актриса сидит, прижав одно колено к груди и пристально глядя в камеру.
Поклонники Ходченковой не могли не оценить дерзкие кадры. Под ними появилось множество комментариев.
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«Когда на 10й день карантина начинаешь обниматься с коленями», «Светлана ну нельзя быть на свете как красивой такой», «Колени можно трогать. Как там врачи говорят. Главное не трогать лицо. Хотя не уточнили чье», «Такие коленки я бы обнял бы и не отпускал», «Что за милый ангел спустился к нам в рубашке», «Ох и хороша же», - пишут восторженные фанаты знаменитости.
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