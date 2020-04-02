Российская актриса Светлана Ходченкова, которая снималась в фильмах "Квартала 95", показала, как развлекается на карантине

Звезда опубликовала снимок в Инстаграм, который сделала рядом с зеркалом, пишет Рoliteka.net.

На фото артистка позирует в шелковой майке с кружевом и в бархатных кюлотах. Пояс брюк подчеркнул тонкую талию знаменитости. Также они выделили пышные бедра красотки.

Светлана приподняла ножку и распустила волосы. В руках актриса держала шарф, который был примотан к шее мягкой игрушки - главного персонажа мультика "Розовая пантера".

"С животными же еще не запретили гулять, правда..?", - поинтересовалась Ходченкова у подписчиков.

Стоит отметить, что сейчас во многих странах введен карантин и жесткие меры, направленные на самоизоляцию. Ранее в Росси, где живет Светлана, было разрешено выходить на улицу в крайних случаях, в том числе для выгула собак. Видимо, именно эту тему звезда затронула в своем посте.

Всего за 10 минут пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев.

"Махнемся домами?😂😂😂мАкожешь меня выгуливать , к еде не прихотлив к туалету приучен", "твое животное весьма странного цвета...😷🧐😂", "Тоже пойду выгуляю своего😂", "А когда вывели розовую пантеру?", "Окна бомба👏", "С таким можно и дома погулять", "Это бедное животное уже тошнит от всего происходящего ", "Правда 🤣", "Светлана, а где можно купить такую pink panter? 🙏", - написали пользователи сети.

Напомним, Светлана Ходченкова позировала на подоконнике, смотря в окно. Из одежды на актрисе была лишь свободная белая рубашка.

Одну обнаженную ногу звезда вытянула вперед, а другую обхватила руками. Волосы обрамляют лицо актрисы стильными крупными волнами.

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