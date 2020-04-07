Российская актриса Светлана Ходченкова, которая снималась во многих фильмах производства «Квартал 95», удивила новым видео с коллегой

Отрывок она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На видео Ходченкова с актером Александром Молочниковым изображают пару, которая путешествует по Аризоне и вынужденно останавливается на ночлег в пустыне.

«Сбежавшие в Аризону. Deleted scenes 4. Мы подумали завязать, но что-то многие негодуют и хотят ещё, поэтому мы слепили вам четвертую серию супер мини сериала», - подписала Ходченкова видео.

На кадры попал также интимный момент, в котором Молочников пытается соблазнить Ходченкову и уговорить на близкие отношения. Впрочем, актриса несколько раз отказывает ему и пытается уклониться от его объятий.

Отметим, что в одном из эпизодов актер говорит водителю, который подобрал их на дороге: "Она немного безумна, простите..Видимо психическое отклонение какое-то".

Отметим, что реалити-фильм «Сбежавшие в Аризону» - это история о побеге в США и отношениях Молочникова и Ходченковой. Правда, зрители до конца так и не поняли, это был прописанный сценарий или настоящая история отношений актеров.

«Класс», «Не завязывайте», «Пропал мужик ахахаха, жизненно...», «Света самая лучшая актриса», «Самая лучшая девочка», «Это просто огонь», «А не страшно было ночевать посреди пустыни?», «Губа не дура у товарища», «Ди-на-ма», - пишут пользователи сети.

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