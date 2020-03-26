Российская актриса Светлана Ходченкова, которая ранее неоднократно снималась в фильмах производства "Квартала 95", показала кадры с коллегой

Архивные снимки она опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka. На кадрах Ходченкова предстала со своими коллегами по спектаклю. На одном фото она нежно обнимается с коллегой, лежа в постели, на втором – дерется. Еще на одном снимке Ходченкова запечатлена в весьма откровенный момент. Она лежит на кровати, раздвинув ноги перед партнером по спектаклю. Видимо, это часть постельной сцены.

«Сегодня исполняется 6 лет нашему спектаклю «История любви. Комедия ошибок», - написала Ходченкова, которая, по всей видимости, играет в спектакле главную роль.

Поклонники остались в восторге от снимков. За час под постом оставили более 8,2 тысяч лайков.

«Какие красивые наполненные счастьем глаза», «Крутой спектакль», «Ты и Александр очень органично и гармонично в нём смотритесь)», «Кто? Это, богиня!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что длинноногая Светлана Ходченкова поделилась снимком, на котором она лежит на кровати, задрав свои стройные ножки вверх. Белокурая красотка позировала в модном коротком платьице голубого цвета и массивных ботинках. Актриса игриво смотрит в объектив камеры и улыбается.

Напомним, что Светлана Ходченкова выгнулась в жаркой позе и засветила грудь: "Так выглядит совершенство".

Ранее Politeka писала, что Светлана Ходченкова забыла про стыд и показала идеальное тело со всех ракурсов: «Нереальная».

Также Politeka писала, что Светлана Ходченкова еле уместила впечатляющие формы в тесный наряд: "Потрясающая".