Настя Каменских в кокетливом образе порадовала поклонников новостями о своем концерте

Популярная украинская певица несмотря на карантин продолжает работать и радовать фанатов своей музыкой. Как сообщает Politeka, на своей странице в Инстаграм звезда объявила о том, что собирается опубликовать запись своего недавнего онлайн-концерта.

Каменских уточнила, что уже 8 апреля опубликует на YouTube запись концерта, который она провела 20 марта в прямом эфире в Инстаграм. Таким образом, его смогут посмотреть люди, которые не смогли этого сделать в прямом эфире.

«Вы все такие молодцы, что остаётесь дома и бережёте себя и других людей! Я знаю, что вам сейчас непросто, поэтому хочу поддержать вас и подбодрить! Просто знайте, что вместе мы справимся и скоро все будет хорошо!», - написала Настя.

Свой пост она сопроводила совместным снимком с музыкантами. На фото Каменских сидит на полу в уютной комнате с камином. На певице удобные широкие штаны с цветастым узором, соблазнительная черная майка с тонкими бретельками и глубоким декольте, а также уютная бежевая кофта, которую Настя кокетливо приспустила с плеч.

Поклонники певицы тут же отреагировали на ее новый пост.

«Чё не в намордниках пацаки!», «Почему на карантине люди пришли в гости и без масок сидят?», «Зайка любимая», «Такая милая и нежная», «Ты аж жёлтая от тоналки», «Красоточка люблю», - пишут люди.

Напомним, Каменских в коротеньком топе раскрыла секрет похудения.

Как сообщала Politeka, Каменских озадачила постаревшим видом без слоя макияжа: эти морщины не скрыть.

Также Politeka писала, что Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.