Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала похудевшую фигуру после тренировок дома

Каждый день певица устраивает онлайн-тренировки, а сегодня решила рассказать о приложениях, которые могут помочь похудеть, а точнее, приложениях, которые помогают контролировать питание, водный баланс и занятия спортом в целом. Список артистка представила на своей странице в социальной сети Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

В этот раз артистка предстала в естественном виде и удивила похудевшей фигурой в тесных черных лосинах и коротеньком белом топе с принтом собственного дизайна. При этом в подписи звезда решила раскрыть секрет успешного сброса веса – все благодаря контролю калорий и правильным упражнениям.

«Собрала для вас список приложений, которые помогают контролировать питание, водный баланс и занятия спортом

FatSecret 🍽

Здесь собрана информация обо всех продуктах, и даже о многих готовых блюдах. В нем вы можете вести легко подсчитывать калории и вести дневник питания😊

Endomodo 🏃‍♂️

Вы наверняка видели в сторис друзей скрины маршрутов их бега. Или велотренировок, или катания на роликах. Эта аппка подсчитывает расстояние, ваш темп, сожженные калории и многое другое!

Waterbalance 💧

Высчитает нужно количество воды и будет напоминать вам, когда вам нужно выпить ее.

Sleep Cycle 😴

Сейчас, пока мы дома, есть возможность нормализовать свой сон. Приложение считает, когда вам лучше просыпаться и анализирует, почему вы спите хорошо или плохо в разные дни», – написала Каменских. Поклонники же ответили, что некоторые приложения сделают "всю грязную работу за них".

Отметим, чтобы привлечь как можно больше поклонников к спорту, особенно во время изоляции дома, звезда решила проводить каждое утро в прямом эфире насыщенные тренровки.

Во время последней тренировки Настя, которая позировала в полупрозрачном костюме перед камерами, не удержалась от нежного поцелуя с Потапом. Дело в том, что тренируется звезда всегда возле ступенек, поэтому очень часто ее супруг проходит мимо и наблюдает за усердиями звезды.

На фан аккаунте артистки поклонники запечатлили этот момент в Инстаграме и умилились счастливому виду пары.

"После каждой тренировки с вами я хожу целый день заряженная энергией 😌 Я всегда жду тренировку с нетерпением! И это очень важно - получать удовольствие от того, что делаешь. Поэтому не заставляйте себя заниматься, а вдохновляйтесь своими будущими результатами, представляйте, как будете радоваться тому, что любая одежда садиться на вас идеально, как улучшается не только ваше здоровье, но и настроение 🔝", - рассказала Настя после одного из занятий.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

Как сообщала Politeka, Каменских забыла о стыде и обнажила свое главное богатство.

Также Politeka писала, что томная Каменских в прозрачных кружевах показала, чем соблазнила Потапа