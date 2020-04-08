Проведенное время в больнице повлияло на композитора

Композитор Игорь Николаев решил сменить имидж после выписки из больницы

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, Игоря Николаева на днях выписали после из больницы экстренной госпитализации с подозрением на пневмонию.

Известный композитор наконец воссоединился со своими родными после того, как несколько дней провел в больничной палате.

Супруга музыканта Юлия Проскурякова сняла на видео долгожданное возвращение артиста домой. На видеоролике, опубликованном в Instagram, видно, как Игоря Николаева обнимает его 4-летняя дочь Вероника.

"К нам приехал, к нам приехал... Папа Игорь, дорогой", – говорится в подписи к ролику.

Но поклонники больше всего обратили внимание на новый имидж Игоря Николаева: после выписки из больницы он решил "расстаться" со своими усами.

"Игорь, где усы?" - ошарашены поклонницы.

Судя по кадрам, Игорь Николаев после серьезной болезни стал выглядеть свежее и моложе. Но поклонники также в недоумении, куда делись знаменитые усы российского композитора.

Ранее в СМИ попала информация о том, что Игорь Николаев был госпитализирован в больницу с подозрением на коварный вирус.

"У музыканта диагностирована очаговая пневмония. Окончательные результаты анализа он пока не получил, они будут готовы в течение двух дней. Врачи оценивают состояние Николаева как средней степени тяжести", - говорилось в сообщении.

Но 30 марта Игорь Николаев в своем Instagram сообщил, что у него не подтвердился роковой диагноз после двух сделанных тестов.

Через время композитор опубликовал видео из своей палаты. Видеоролик бывший возлюбленный Наташи Королевой снимал под стихотворение, в котором призывал всех любить мир и людей, а также прощать друг друга.

А 6 апреля Игорь Николаев в своем Instagram похвастался, что его уже выписали из больницы и он вернулся к своим родным.

Напомним, что Наташа Королева разукрасила себя до неузнаваемости и напугала видом: "Что за гуманоид?".

Как сообщала Politeka, появилось видео из палаты, где врачи спасают экс-возлюбленного Наташи Королевой: "до слез".

Также Politeka писала, что врачи спасают экс-возлюбленного Наташи Королевой: что известно в данную минуту, фото.