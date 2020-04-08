Знаменитая украинская певица Наталья Могилевская поделилась забавной историей о свадьбе

Как сообщает Politeka.net, звезда опубликовала видео в свадебном платье и фате на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

Наталья Могилевская поет о любви в песнях, но не любит рассказывать подробности своей личной жизни. Как известно, певица дважды была замужем, но каждый брак закончился разводом. Недавно она заинтриговала всех поклонников, выложив в сеть фотографию в белоснежном платье. Вскоре в ее профиле появилось и видео, которое расставило все на свои места.

"После похищения невесты прошло 20 лет", - сказано в описании к ролику.

Как оказалось, Наталья Могилевская стала невестой, но только для номера "Лиги смеха". Напомним, она играет вместе с финалистами прошлого сезона - командой "Наш формат".

Наталья Могилевская примерила на себя образ невесты, которая была похищенана свадьбе и только через 20 лет смогла вернуться к своему жениху (его сыграл один из актеров). Героиня потребовала деньги, подаренные молодоженам в честь торжества.

Пользователей соцсети впечатлил образ Натальи Могилевской, о чем они написали много теплых комментариев под постом:

"Ору 🔥🔥🔥👍👍👍😂😂😂"; "Наташа супер , Любимка наша ❤️❤️❤️❤️❤️❤️"; "Умнички , браво"; "клёво, круто получилось"; "Класс!!👍 Красивая, харизматичная, талантливая девушка!💖".

Напомним, что бесстыжая Могилевская взбудоражила интимной выходкой с Билык, жаркие кадры: «Две королевы».

Как сообщала Politeka, Могилевская поразила фото крупным планом: "Наташа, у вас такой...".

Также Politeka писала, что скандал разгорелся из-за пикантной выходки Могилевской, певица не сдержалась: "Боже, сколько...".