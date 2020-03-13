Украинская певица Наталья Могилевская попыталась оправдаться перед поклонниками после скандального ролика, который показали в эфире «Лиги Смеха»

Новый пост, посвященный этой ситуации, она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Могилевская опубликовала отрывок из выступления в «Лиге Смеха», которая проходила в Одессе. В миниатюре Могилевская играет посетительницу кафе, которая курит кальян. Именно поэтому она изображает жест с языком, который впоследствии использовали против нее.

«Вчера получила ряд негативных и пошлых комментариев. Люди на полном серьезе решили, что я показываю что-то не приличное. Пользуясь случаем, хочу передать привет команде «Винницкие», - написала Могилевская.

Напомним, что на днях артистка опубликовала у себя в Инстаграм смешной ролик, в котором судей и участников проекта смонтировали таким образом, что Могилевская получилась той еще "шалуньей". Авторы ролика смонтировали все так, как будто дамы по-разному реагируют на парня, который открывает полотенце на нижней части своего тела. Реакция других девушек была сомнительно скромной, а вот Могилевской, мягко говоря, нет. Она делала характерные движения языком.

Отметим, что поклонники Могилевской, в большинстве своем, поддержали артистку. Новое видео посмотрели 120,4 тысячи раз.

«Каждый видит то, что хочет видеть!», «Железные нервы», «Но ведь всем на самом деле понятно, что хотели показать..а толку?», «А как виртуозно язычок работает», «Кошмар, на сцене вообще долбанутые», «Прекрасное выступление! Люди всегда что-то придумают», «А в каком месте было неприличное?», «Натали, какие ещё негативные эмоции, только позитив», "Боже, сколько людей, столько мнений", - пишут пользователи сети.

Напомним, что горячая Наталья Могилевская заворожила формами в леопарде: "Ай, какая ты".

Ранее Politeka писала, что игривая Могилевская посветила своим главным достоинством в кровати: "Какие большие".

Также Politeka писала о том, что мокрая Могилевская зажгла на сцене с молодым красавчиком: "Настоящая страсть".