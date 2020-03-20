Украинская певица Наталья Могилевская активно ведет страницу в Инстаграм и недавно опубликовала красивое селфи

Звезда опубликовала снимок, сделанный в машине, пишет Politeka.net. Артистка показала себя крупным планом, закинув волнистые волосы набок.

Естественная красота Натальи была подчеркнута с помощью туши на ресницах. А также на лице выделялись брови. Нежно-розовый цвет губ дополнил образ.

Могилевская смотрела в камеру и улыбалась. Выглядела она шикарно.

Стоит отметить, что на певице была, по всей видимости, серая толстовка и черная безрукавка.

"Доброе утро всем! Как Вы? Рассказывайте, кто что делает. Какие меры безопасности применяете? Что поменялось в вашей жизни? Я сегодня пошла танцевать. Вдвоем, это не вдесятером все-таки...", - написала артистка.

За час пост собрал более 7000 тысяч лайков и много комментариев.

"Я сделала причесочку, напудрила носик и буду делать тортик! У меня сегодня день рождения! А к вечеру уточку запеку и тоже потанцуем!😄❤️", "Доброе утро😊 сидим дома) жарим оладьи и шутки шутим😂 а вы как?", "Наверное первый кто спросил как вы.Спасибо за человечность. Вместо спортзала тренировка на воздухе,повышаем имунитет", "Доброе утро! Стараюсь сидеть дома в связи с карантином, но на танцы всё равно хожу😊", "Я сделала видео, как изготовить маску дома, потому что нигде нельзя купить маски ....", "Наташ, решила, что надо попу подкачать, хожу на площадку бегаю, занимаюсь на тренажерах. Балдею по дороге домой от комплиментов потом☺️ и еще пришла к серьёзному решению - духовно развиваться 🧘🏼‍♀️🌸🌿", "Мою в доме всё что есть))), смотрю интересные фильмы и общаюсь с любимым пёсиком 💕", "Наташа у вас такой уставший вид! Сидите дома, зачем вам эти танцы!!", - написали пользователи сети.

Напомним, Наталья Могилевская стала тренером на популярном шоу "Лига Смеха".

Для первого выхода артистка вбрала легкое платье леопардовой расцветки. Наряд выделил пышную грудь и тонкую талию Натальи.

Певица сделала укладку из волнистых волос и макияж с акцентом на глаза.

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