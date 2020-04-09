Кто был тренером с первого по десятый сезон

Сегодня шоу «Голос країни» - одно из самых популярных в Украине

Большой интерес зрителей вызывают не только юные дарования, но и судьи проекта, за которыми приятно наблюдать. Politeka решила вспомнить всех тренеров шоу от 1 до 10 сезонов.

В первом сезоне звездными тренерами шоу были украинские звезды Руслана и Александр Пономарев, а также звезды из России – Стас Пьеха и Диана Арбенина. Подопечный последней одержал победу в шоу.

Во втором сезоне Пьеху заменил Олег Скрипка, а Руслану – российская певица Валерия. Диана Арбенина одержала победу во второй раз, после чего покинула проект.

В третьем сезоне в судейском кресле впервые появилась Тина Кароль, которая стала долгожителем на этом проекте, ведь участвовала в 7 из 10 сезонах шоу. Также в третьем сезоне в креслах сидели Пономарев, Скрипка и Святослав Вакарчук.

Четвертый сезон шоу практически полностью обновил судейский состав. Вместе с Вакарчуком тренерами работали Ани Лорак, Сергей Лазарев и Тамара Гвердцители.

В пятом сезоне в тренерское кресло вернулась Тина Кароль, чтобы больше его не покидать. Также в проект вернулся Пономарев и впервые появился Потап.

В шестом сезоне команда осталась практически той же, но вместо Пономарева в шоу принял участие Иван Дорн.

7 и 8 сезон судейская команда впервые не менялась. Выглядела она так: Тина Кароль, Потап, Джамала и Сергей Бабкин.

В 9 сезоне в проект пришел Монатик и молдавский певец Дан Балан, которому сегодня приписывают роман с Тиной Кароль.

В 10 сезоне команда практически не изменилась, только в кресло к Потапу присоединилась его жена Настя Каменских. Теперь у них один голос на двоих.

Напомним, что Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ: "Жалко ребят".

Как сообщала Politeka, Дана Балана застукали в объятиях мужчины, Тина Кароль не простит: «Как не стыдно...».

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