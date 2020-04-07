Знаменита артиска Ані Лорак показала на домашньому знімку, як проводить вільний час

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна вирішила показати домашній кадр в звичайному одязі і без макіяжу. Кароліна показала себе у звичайній чорній майці з принтом на грудях, пише Рoliteka.net.

Як відомо, зірка вкрай рідко публікує домашні фото і не розкриває деталі про особисте життя. Тим не менш, іноді вона порушує заборону і відкриває завісу таємниці. Співачка з'явилася в домашньому вигляді на кухні, блиснувши при цьому "новим" обличчям.

Під постом артистки деякі шанувальники помітили, що її губи знову змінилися і хоча багатьом подобається таке лялькове обличчя, частина користувачів Instagram не дуже привітні:

«☀️ Доброго, доброго дня! Зі святом! 🙏🏻», - пише Лорак.

Ось що відповідають користувачі:

«І вам солоденька ви наша», «найкрасивіша🤤 І вам також✌️❤️», «Ти найкраща мама обожнюю тебе приклад всім мамам», «Обличчя краще сховати», «Лялечка шикарна красуня ❤️😍🔥», «Занадто лялькова, що зі щоками?», «Живого місця після уколів не залишилося», «Яка неймовірна❤️😍😍😍», «Господи ці щічки😍😍ааааааа, я не можу, хочу обійняти і не відпускати😭❤️».

Також Ані Лорак днем раніше поділилася яскравими кадрами з фотосесії. Нові фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На знімках Лорак в розкішному короткій сукні з великими волонами на плечах стоїть на тлі стіни. Співачка одягла ботфорти, які ідеально підходять до екстремального міні. Образ зірка доповнила капелюшком. Артистка кокетливо прикрила обличчя руками.

«Ми і тільки Ми формуємо свої думки, які перетворюються в дії. Які думки, такі й вчинки. Керуйте своїм розумом самі! Це Ваше життя!», - написала Лорак під постом.

За три години посаду артистки зібрав понад 45 тисяч лайків. Підтримали артистку лайком Ігор Ніколаєв і Анна Семенович.

«Розумниця, красуня, надзвичайно талановита! Я завжди захоплююся вами! Обожнюю вас!», «Нереально красива», «Ви неймовірна! Ваші слова дуже в потрібний час», «Прекрасна. Здоров'я вам», «І як завжди дуже потрібні слова в самий відповідний момент», «Ох яка жінка», «Бомбезні фото», - пишуть користувачі мережі.

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