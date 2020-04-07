Під час останнього випуску шоу «Голос» молдавський співак Дан Балан здивував усіх неординарною витівкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку Дана Балана і Тіни Кароль в Instagram.

«Трохи спойлера на ніч🤞🖤🕊️🖇️ (В той момент зйомки ще не почалися 😍🤤)», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах видно, що Балан обіймається з Павлом Табаковим, в той час, як Тіна Кароль не знає, до кого підійти. Помітив це він не відразу, тому ситуація вийшла досить незграбною.

«Дан нормальна людина. Люди самі все псують і самі народжують плітки. Як не соромно. чим забитий ваш розум? Якщо він був би геєм, то не можна божитися і не зізнаватися в цьому», «А Паша прям не може відірватись від Дана», «буде справжній ор,якщо Дано зробить ОЗ не з Тіною, а Пашкою», «щось Паша дуже закоханому обіймає Дана😂хто знає,у Паші є сім'я?Чи варто переживати?» - пишуть користувачі.

До цього ми писали, що під час третього ефіру «нокаутів» всі судді встали зі своїх місць, щоб підтримати Максима Перепелицю. Балан з Кароль вразили фанатів своїми запальними танцями, а також безперервним фліртом.

Спочатку Балан підійшов до Кароль, намагаючись запросити її на танець. Тіна кокетливо посміхалася і щось говорила співакові, після чого простягнула йому свою ніжку. Балан без роздумів схопив ніжку Кароль і зробив вигляд, що цілує її. Після Кароль таки вийшла на танцпол і вони з Баланом влаштували запальні танці. Після Балан взяв Тіну на руки і відніс до суддівського крісла. Співачка в цей момент голосно закричала. Варто відзначити, що виглядають зіркові тренери в такі моменти як справжня пара.

Нагадаємо, що Кароль підкорила щасливим виглядом поруч з коханим чоловіком: "Ого, такий швидкий!".

Як повідомляла Politeka, Кароль з Баланом застукали в інтимний момент, відео потрапило в мережу: на це можна дивитися вічно.

Також Politeka писала, що Кароль втекла від мами Дана Балана з-за Потапа: "Отримує задоволення від... ".