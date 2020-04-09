Довольно часто ради роли актрисам приходится идти на разные жертвы, в том числе раздеваться, представляя на всеобщее обозрение свое обнаженное тело

Politeka вспоминала, кто из актрис раздевался ради роли в кино и где можно увидеть эти пикантные кадры.

Голливудская звезда Анджелина Джоли без проблем раздевалась в начале своей карьеры. Полностью обнаженной она появилась в фильме «Джиа». В фильмах «Хакеры», «Адская кухня» и «Ложный огонь» актриса засветила грудь. Кроме этого, во многих фильмах актриса играет в постельных сценах.

Еще одна голливудская дива Пенелопа Крус светила своими достоинствами в фильмах «Элегия», «Разомкнутые объятия» и «Не уходи». Актриса признавалась, что ненавидит обнажаться на экране, но ради режиссера Педро Альмодовара соглашается.

Российская актриса Кристина Асмус разделась и снялась в постельной сцене фильма «Текст», в результате чего подверглась травле в сети. Россияне осудили звезду за то, что сцена в фильме была слишком откровенной.

Дочка Михаила Боярского, популярная актриса Елизавета Боярская не стала отказываться от интимной сцены. Когда ей был всего 21 год она разделась ради мелодрамы «Вы не оставите меня». Также звезда оголилась в фильме «Беглецы».

А вот звезда фильмов «Квартал 95» Светлана Ходченкова разделась буквально в первой своей работе – фильме «Благословите женщину». Там 19-летняя звезда снялась в довольно откровенной сцене купания. В постельной сцене Ходченкову можно увидеть также в клипе "Ленинграда".

Напомним, что дочь Боярского без макияжа показала домашние развлечения с мужем: "Едет крыша...".

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