Російська актриса Христина Асмус не знає, куди себе подіти під час карантину

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Артистка зізналася, що у неї виникло безліч проблем, які вона не знає як вирішити. Тому Асмус почала благати про допомогу, попросивши поради у своїх пілписників.

«Терміново потрібні поради! Як перестати жерти?! Як змусити себе робити щось корисне?! Як лягати спати раніше 5 ранку?! Як навчитися робити манікюр в домашніх умовах?!! І як не пропустити свій др?!», - зазначила актриса, супроводжуючи це фотографією, на якій вона лежить на дивані, закривши обличчя руками.

За день шанувальники залишили понад 80 тисяч лайків під її постом, зазначивши, що у багатьох з них схожі проблеми.

«Все буде добре! Головне залишатися на позитиві!! У тебе є чоловік і донька - найкраща компанія))», «Важкий випадок», «Христина, ви чудова. Ви гарна приємна дівчина», «Не думати про їжу, переключитися», «Я не вірю, що ти жреш», «Ніяк. Просто забити на все. І лежати пластом посередині кімнати», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що після інтерв'ю youtube-проекту PEOPLETALK TV, де Христина відверто розповіла про різні аспекти свого життя, вона зазнала цькування в мережі. За словами актриси, після виходу інтерв'ю їй поставили купу діагнозів, почали надсилати у приватні повідомлення телефони психологів, до яких вона може звернутися.

Нагадаємо, що у Христини Асмус здали нерви після поставленого діагнозу: «Та в ж**у всіх!».

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